A “invulgar dimensão intelectual e cívica” de Manuel da Silva Mendes não foi nunca devidamente apreciada pela comunidade portuguesa em Macau, na opinião de António Aresta. O terceiro volume da antologia do grande divulgador da cultura, filosofia e religião chinesas é lançado hoje, em Vila Nova de Famalicão. A obra é apresentada por António Aresta e Rogério Beltrão Coelho, que coordenam a antologia. O investigador defende que falta fazer um pequeno livro para popularizar as ideias do sinólogo nas escolas.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O terceiro volume da antologia de Manuel da Silva Mendes “é outra obra avantajada, com mais de 500 páginas. Reúne dispersos, inéditos, fac-símiles, fotografias e ilustrações e, ainda, uma bibliografia muito actualizada”, disse ao PONTO FINAL António Aresta, que coordena a antologia em conjunto com Rogério Beltrão Coelho. “Adicionaram-se estudos de Carlos Botão Alves, de Erasto Cruz, entre outros. O comovido depoimento da bisneta Maria dos Anjos merece destaque. Este é de facto o último volume, mas ficaram de fora os textos jurídicos”, acrescentou o investigador. O terceiro volume de “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento” é lançado hoje pela Associação Amigos do Livro em Macau e Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no Arquivo Municipal Alberto Sampaio. A obra é apresentada por António Aresta e Rogério Beltrão Coelho, editor da Livros do Oriente. Os coordenadores não avançaram datas para o lançamento em Macau, mas será feito “em breve”.

No entender de António Aresta, “Manuel da Silva Mendes continua a ser uma figura pouco estimada em Macau devido à sua invulgar dimensão intelectual e cívica. Estudava a filosofia taoista, era um especialista na arte e na estética chinesas, interessava-se pela história da China, tinha importantes amigos chineses, era amigo do bispo José da Costa Nunes. A comunidade portuguesa era fechada, conservadora e não primava por tratar bem estas figuras de excepção como, por exemplo, Manuel da Silva Mendes, José Gomes da Silva, Camilo Pessanha”, referiu. Manuel da Silva Mendes é descrito pelos coordenadores da antologia como o primeiro divulgador sério da cultura, filosofia e religião chinesas.

António Aresta defende que “falta fazer um pequeno livro para popularizar as suas ideias junto das escolas”. “Esse livrinho, género ‘vida e obra’ ou ‘essencial sobre Manuel da Silva Mendes’, ainda não foi feito. Há estudos sectoriais e especializados sobre muitos aspectos do pensamento de Manuel da Silva Mendes, mas uma obra dessa natureza faz bastante falta”, explicou, adiantando que os destinatários são “pessoas de toda a natureza, incluindo estudantes do ensino secundário e do ensino superior”.

O investigador António Aresta estuda o pensamento e a obra de Manuel da Silva Mendes há anos: “Desde que cheguei a Macau”, afirmou. “Tenho publicado alguma coisa sobre o autor”, acrescentou. “Este projecto nasce da necessidade de se apresentar com grande abrangência, diria exaustão, o trabalho teórico de Manuel da Silva Mendes. Esta nova edição recoloca o pensador na modernidade, ficando mais acessível para ser estudado”, explicou.

Ao longo das sucessivas fases “colaboraram activamente” figuras como Amadeu Gonçalves, Tiago Quadros, Ana Cristina Alves, António Graça de Abreu, Aureliano Barata, António Conceição Júnior, Carlos Botão Alves, Erasto Cruz, Cecília Jorge ou Jorge Morbey. “Quero destacar o decisivo papel de Rogério Beltrão Coelho que com saber, competência e determinação conduziu este difícil empreendimento até ao fim”, acrescentou António Aresta.