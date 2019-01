Governo quer pedir aos promitentes-compradores que não intentem acções judiciais contra a RAEM

O Executivo está a ponderar solicitar aos promitentes-compradores, ao abrigo do Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana, que se comprometam a não avançar para uma acção judicial contra a RAEM. Alguns deputados mostraram-se preocupados com esta ideia, revelou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3.ª Comissão da Assembleia Legislativa.

André Vinagre

Na última reunião da 3.ª Comissão da Assembleia Legislativa (AL), os deputados tinham alertado para o facto de os pequenos proprietários poderem vir a ser duplamente beneficiados ao abrigo do Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana, já que os promitentes-compradores que ficarem sem as suas casas na sequência da declaração da caducidade da concessão de terrenos podem intentar uma acção judicial contra o Governo e vir a ser indemnizados. Na reunião de ontem, que contou com a presença de membros do Executivo, Von Hin Fai, presidente desta comissão, contou que o Governo pode vir a solicitar aos pequenos compradores que se comprometam em não intentar uma acção judicial contra a RAEM. “Alguns membros da comissão não concordaram”, disse.

Segundo o Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana, que está a ser discutido pela comissão presidida por Vong Hin Fai, os promitentes-compradores de fracções habitacionais que tenham sido afectados pela declaração da caducidade de um terreno podem adquirir uma habitação para troca, mas estes compradores podem também receber uma indemnização do Governo se vencerem uma acção judicial na sequência da declaração da caducidade da concessão de terrenos, o que faria com que tivessem um benefício duplo. Assim, Vong Hin Fai explicou que o Executivo “vai solicitar aos pequenos proprietários que, se tiverem este direito para troca de habitação, têm de se comprometer que o comprador não vai intentar uma acção judicial contra a RAEM”.

O presidente da 3.ª comissão disse ainda que “alguns membros da comissão não concordaram”. “Alguns membros da comissão, não se trata de uma opinião da comissão”, ressalvou. “O Governo disse-nos que vai analisar novamente esta matéria, tendo em conta, também, as opiniões de alguns membros”, acrescentou.

Na reunião, o Governo esclareceu ainda que o preço de venda das habitações para troca, cuja proposta de lei indica que será fixado por despacho do Chefe do Executivo, terá em conta o preço por metros quadrados e não o preço global da fracção. “O preço vai ser definido tendo em conta o preço por metros quadrados, constante do contrato de compra e venda, não se trata do preço global da fracção de habitação, mas sim tendo como referência o preço por pés quadrados”, sublinhou o deputado.

Vong Hin Fai informou também que esta comissão concluiu a primeira ronda de discussão desta proposta de lei com o Executivo. “Depois de o Governo introduzir as alterações à proposta de lei, então vai apresentar-nos um texto de trabalho para podermos continuar a analisar esta proposta”, concluiu.