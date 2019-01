Executivo vai poupar 21 milhões de patacas em rendas com Edifício Multifuncional do Pac On

Com o Edifício Multifuncional do Governo, situado no Pac On, o Executivo vai poupar, anualmente, 21 milhões de patacas em rendas dos organismos públicos. Este complexo, cuja construção custou 291 milhões de patacas, foi terminado em Julho do ano passado, mas só agora está em fase de ocupação.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Edifício Multifuncional do Governo, localizado no Pac On, vai fazer com que o Executivo poupe anualmente 21 milhões de patacas em rendas de serviços públicos. A informação foi ontem avançada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em resposta a uma interpelação oral da deputada Ella Lei. O complexo, cuja construção foi concluída em Julho do ano passado, encontra-se actualmente em fase de ocupação, coordenada pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). Os deputados consideraram, contudo, que este edifício não é suficiente para dar resposta às necessidades de espaço dos organismos públicos que, no entender do hemiciclo, continuam a ter despesas demasiado elevadas com rendas.

Terminou em Julho do ano passado e custou 291 milhões de patacas, a construção do Edifício Multifuncional do Governo, localizado no lote 01 dos aterros do Pac On. “No caso de correr bem a proposta da distribuição do edifício e de os serviços conseguirem, também, devolver parte dos bens imóveis arrendados, está previsto que o Governo possa poupar, anualmente, despesas com rendas no valor de cerca de 21 milhões de patacas”, revelou ontem Alexis Tam, explicando que este montante não inclui as novas despesas com as rendas derivadas de novos arrendamentos no mercado, devido ao primeiro pedido, por parte dos serviços, de utilização de espaços de arrendamento”.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura respondia a uma interpelação oral de Ella Lei que defendeu que “o Governo deve aproveitar melhor os imóveis existentes e desocupados para reduzir as despesas com as rendas”. Dados oficiais citados pela deputada dão conta que, este ano, o Executivo vai gastar 960 milhões de patacas em rendas, “um valor elevadíssimo”, considerou. O Fundo de Pensões é o serviço com a renda mensal por metro quadrado mais alta (659 patacas), seguido do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos (630 patacas) e da DSF (608 patacas). Estes valores são seis vezes mais elevados do que a renda paga pelo Instituto de Acção Social, correspondente a 101 patacas por metro quadrado, que é a mais baixa de todos os departamentos governamentais.

Estas discrepâncias foram justificadas por Fong Sio Peng, chefe do Departamento de Gestão Patrimonial da DSF, com a necessidade de dar resposta às exigências da população. “Temos que escolher um local de fácil acessibilidade e com renda não tão elevada. Quanto à área per capita, atendendo à natureza de cada serviço, estes têm de atender o público. Quando fazemos o cálculo dessa área temos que ter em conta a sala de reunião, a área de atendimento ao público. Isso não quer dizer que cada trabalhador está a ocupar essa área toda”, explicou.

Ella Lei defendeu que, ainda que o Governo esteja a construir vários edifícios para escritórios dos serviços públicos e armazéns, deve também “rever a racionalidade e a proporcionalidade no arrendamento de fracçōes nos edifícios comerciais, melhorar o mecanismo de abate de materiais obsoletos e o de gestão do arquivo público e reduzir, através do desenvolvimento do governo electrónico, as necessidades de armazenamento e de espaço para as instalações dos serviços públicos”.