Benfica estreia-se a vencer, CPK com triunfo sofrido frente ao Hang Sai

O Benfica de Macau estreou-se a vencer nesta edição da Liga de Elite ao derrotar ontem os Sub23, por 3-1. Wong Ka Wai foi a figura do encontro ao marcar dois golos, a abrir e a fechar o encontro (1 e 89 minutos). Pelo meio, Alison Brito marcou também, aos 23, enquanto que Wong Hei Long fez o tento dos Sub23 aos 77 minutos.

Na outra partida disputada ontem, o Chao Pak Kei (CPK) sofreu para levar de vencida a formação do Hang Sai, que derrotou por 2-1. O goleador brasileiro Danilo Lins colocou o Chao Pak Kei na frente do marcador, com um golo aos 28 minutos, mas Arnold empatou para o Hang Sai apenas cinco minutos depois. Foi preciso esperar até aos 65 minutos para as redes voltarem a balançar, com Lei Ka Him a adiantar o Chao Pak Kei, estabelecendo assim o 2-1 final.

A segunda jornada da Liga de Elite prossegue hoje com mais dois duelos no Campo do Canídromo. Às 19 horas medem forças a Polícia e o Ka I, que irá apresentar-se em campo com uma dupla de reforços brasileiros para a frente de ataque. Depois, às 21 horas, jogam Ching Fung e Monte Carlo, duas formações à procura da primeira vitória no campeonato. A jornada termina amanhã com o Sporting de Macau a defrontar o Tim Iec, às 19 horas.

P.A.S.