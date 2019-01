Ausência de Lionel Leong na discussão sobre lei sindical vista como menosprezo do tema

Sulu Sou e José Pereira Coutinho viram na ausência de Lionel Leong um menosprezo da parte do Governo quanto à lei sindical. As respostas do director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais vieram confirmar a intenção já anunciada do Chefe do Executivo de não avançar com este processo legislativo no último ano do seu mandato.

Catarina Vila Nova

O secretário para a Economia e Finanças atirou para o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) a resposta à interpelação de Sulu Sou sobre a lei sindical. A ausência de Lionel Leong foi notada e criticada pelo deputado pró-democracia e por José Pereira Coutinho, que nela viram um menosprezo da parte do Governo quanto a um assunto que consideram ser de extrema importância para a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Na sua resposta, Wong Chi Hon sublinhou que o Governo “nunca negou a possibilidade do estabelecimento da lei sindical” e adiantou que o estudo encomendado sobre esta matéria estará concluído dentro do segundo trimestre deste ano.

“Os direitos de organizar sindicatos, à greve e à negociação colectiva deveriam ser direitos fundamentais dos residentes e são liberdades exigidas e protegidas pela Lei Básica. Legislar sobre a lei sindical é uma questão de ‘como’ e ‘quando’, não uma questão de ‘legislar ou não’, e muito menos de ‘discutir ou não’. A atitude do Governo tem sido criticada, acusado de desprezar a questão, de fuga às responsabilidades constitucionais e de favorecer a parte patronal”, declarou Sulu Sou, durante a interpelação oral, voltando a insistir neste ponto depois de perceber que Lionel Leong não marcaria presença para responder às suas questões. “O senhor director [da DSAL] sabe onde foi o senhor secretário? Parece que está a menosprezar o assunto”, atirou o deputado pró-democracia a Wong Chi Hon, que fugiu a todas as perguntas sobre o paradeiro de Lionel Leong.

A ausência do secretário para a Economia e Finanças foi igualmente lamentada por José Pereira Coutinho, autor de quase 10 propostas de lei sobre a lei sindical, todas chumbadas pela Assembleia Legislativa. “Lamento que não esteja presente o senhor secretário. Onde está?”, quis saber o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), questionando a competência do director da DSAL para responder às questões sobre a lei sindical. “Acho que o senhor director também tem dificuldade para responder às questões, porque o senhor secretário é a entidade tutelar e não assume a sua responsabilidade em estar presente para responder. Pode-me dizer onde está o senhor secretário?”, voltou a insistir.

Wong Chi Hong ignorou todas as perguntas sobre a ausência do secretário para a Economia e Finanças que também não foram respondidas por Chan Un Tong, vice-director da DSAL. Na resposta a Sulu Sou, Wong considerou que, apesar de não haver uma lei sindical, existem já outros diplomas que, no seu entender, oferecem garantias suficientes aos direitos dos trabalhadores. “É de salientar que, embora não exista ainda uma lei específica que regule as associações sindicais, os cidadãos gozam do direito e liberdade de associação, de reunião, de desfile, de manifestação, de organização e participação em associações sindicais e às graves, sendo que a Lei de Bases da Política de Emprego e dos Direitos Laborais estipula que os trabalhadores têm direito à filiação em associação representativa dos seus interesses, ou seja, existe já uma série de diplomas que garantem os direitos e interesses dos cidadãos”, afirmou o dirigente, sublinhando que “o Governo nunca negou a possibilidade do estabelecimento da lei sindical, contudo, acredita que tudo se processa de forma gradual”.

“O GOVERNO NÃO PODE RECORRER A ESTUDOS COMO PRETEXTO PARA ARRASTAR A LEGISLAÇÃO”

As críticas à inação do Governo quanto à lei sindical tiveram igualmente eco junto dos quatro deputados da ala dos Operários. Ella Lei recordou os “anos, estudos, relatórios e conclusões” investidos nesta matéria que “parece que não tem fim”. “Parece que não há uma posição activa do Governo”, atirou, enquanto Leong Sun Iok afirmou que “o Governo não pode recorrer a estudos como pretexto para arrastar a legislação”. Por sua vez, Lam Lon Wai apontou que legislar esta matéria, prevista na Lei Básica, iria “preencher uma lacuna no nosso ordenamento jurídico”. “Há pessoas que vêem a lei sindical como um monstro, mas a lei sindical contribui para aperfeiçoar o regime democrático”, considerou.

O director da DSAL adiantou que o estudo encomendado à Associação de Estudo de Economia Política de Macau sobre as condições necessárias para se iniciar a discussão da lei sindical estaria concluído no segundo trimestre. Esta associação, que vai receber 837 mil patacas por este relatório, é presidida pelo empresário Kevin Ho. Sobre o estudo, Sulu Sou apontou que este “não se debruça sobre o conteúdo da lei sindical, mas antes sobre ‘as condições sociais necessárias para se iniciar a discussão da lei sindical’”. “Isto é, estudar apenas quando é que as discussões podem começar, e não sobre a elaboração do documento de consulta pública para iniciar o processo legislativo. Isto é absurdo”, atirou.

Recorde-se que, durante as últimas Linhas de Acção Governativa, Chui Sai On foi peremptório em afirmar que não pretendia avançar com o processo legislativo da lei sindical neste que é o último ano do seu mandato. Lionel Leong acabaria por aparecer, mas apenas para responder à interpelação de Leong Sun Iok sobre o sector do jogo (ver caixa). O secretário para a Economia e Finanças delegou igualmente noutros responsáveis as respostas às interpelações de Mak Soi Kun sobre o Conselho de Consumidores e de Agnes Lam relativamente às medidas de apoio à aquisição de habitação.

CAIXA:

Diversificação de elementos não-jogo das concessionárias pode prejudicar PME’s

Ainda que o Governo tenha vindo a incentivar as operadoras de jogo a apostar em elementos não relacionados com o jogo, ontem, Lionel Leong considerou que esta política pode prejudicar as pequenas e médias empresas (PME’s). Em resposta a uma interpelação oral do deputado Leong Sun Iok, o secretário para a Economia e Finanças referiu que os elementos não-jogo já constituem 9% das receitas das concessionárias, mas questionou se será benéfico prosseguir com esta política. “Será que devemos exigir às operadoras que aumentem as receitas de elementos não-jogo? Acho que isto não é difícil, mas, se calhar, vai afectar a clientela das PME’s porque as operadoras têm muitos recursos e as PME’s podem ficar em situação desvantajosa”, considerou. Respondendo ao deputado Davis Fong, que questionou directamente o governante quanto à intenção de prorrogar o prazo das concessões que terminam já no próximo ano, Lionel Leong apenas disse que vai “reflectir sobre estas questões”. “Segundo a lei vigente, o Chefe do Executivo pode prolongar o prazo de concessão, mas tem que apresentar fundamentos. Quanto ao prolongamento do prazo até 2022, vamos analisar esta questão”, disse. C.V.N.