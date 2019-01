Xi Jinping visita Macau em Dezembro em clima de alta segurança contra “forças hostis”

As autoridades provinciais de Guangdong revelaram que o Presidente Xi Jinping visitará Macau ainda este ano, para o 20º aniversário da transferência de soberania para a China. A visita do Presidente Xi Jinping, prevista para Dezembro, foi confirmada no seguimento de um alerta emitido contra actividades ilegais que possam ameaçar a segurança da China, noticia o jornal de Hong Kong, South China Morning Post.

As autoridades provinciais de Guangdong e o chefe do partido provincial, Li Xi, lançaram oito planos operacionais para combater “actividades ilegais que ponham em risco a segurança política”, incluindo o fortalecimento do controle sobre as universidades, o sector de ciências sociais e a Internet. A polícia vai estar atenta a “forças hostis” e a “actividades ilegais que ameacem o nosso sistema, a sociedade e segurança públicas”, disse Li Chunsheng, chefe do Departamento de Segurança Pública da Província de Guangdong.

Li Chunsheng divulgou que um centro de comunicação para as forças policiais na Área da Grande Baía será instalado na ilha de Qiao, em Zhuhai, em Outubro. O centro vai concentrar a segurança e o comando operacional da viagem de Xi Jinping. Li Chunsheng emitiu um aviso severo em relação a uma série de ameaças à segurança política da China, citando implicitamente varias efemérides incluindo a da repressão do movimento estudantil na Praça Tiananmen, em Pequim, em 1989. “As forças hostis dentro da China há muito marcam este ano como um momento importante para implementar o seu plano, que é uma tentativa vã de derrubar o nosso sistema”, adiantou Li Chunsheng.

Li sublinhou a importância de “defender a segurança política do país”, referindo que, “entre todos os tipos de segurança, a segurança política é a mais proeminente e as suas duas partes essenciais são a segurança do nosso sistema socialista e a segurança de regime do Partido Comunista chinês”. Estas são as principais prioridades para as autoridades de segurança pública este ano, frisou Li, que descreveu 2019 como “um ano politicamente significativo”.

Em 2019 assinala-se o 70º aniversário da fundação da República Popular da China e, também, o 20º aniversário da transferência de Macau. Além disso, acrescentou, “é o aniversário de uma série de incidentes, que ocorreram há 20, 30 e 10 anos atrás”, referiu, sem nomear os “incidentes”. C.A.