Venceslau de Morais vai ser alargada e perder lugares de estacionamento

Até finais de Março a Avenida Venceslau de Morais vai ser alargada e, consequentemente, perder lugares de estacionamento. A informação saiu da reunião de ontem do Conselho Consultivo do Trânsito, na qual se decidiu que, até ao final do primeiro trimestre deste ano, os autocarros turísticos vão ficar impedidos de apanhar e largar passageiros nas Portas do Cerco, diariamente, entre as 16 e as 20 horas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A Avenida Venceslau de Morais vai ser alvo de obras de melhoramento com o intuito de alargar as vias e, consequentemente, perder lugares de estacionamento. A informação foi ontem avançada por Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), após a reunião do Conselho Consultivo do Trânsito, acrescentando que espera ter esta obra concluída até finais de Março. Do encontro de ontem saiu também a decisão de alargar o impedimento de tomada e largada de passageiros por autocarros turísticos na Praça das Portas do Cerco a todos os dias da semana, entre as 16 e as 20 horas, medida esta que deverá também ser implementada durante o primeiro trimestre.

“Vamos fazer obras de melhoramento na Avenida Venceslau de Morais para alargar as vias, cancelando assim 12 lugares [de estacionamento] de automóveis ligeiros. Agora há mais de 10 carreiras [de autocarros] que passam por este lugar e, com esta medida, pretendemos aliviar a pressão do trânsito e os engarrafamentos”, anunciou ontem Lam Hin San, em declarações aos jornalistas, após a reunião do Conselho Consultivo do Trânsito. “Agora já estamos quase a chegar ao Ano Novo Chinês e, por isso, gostaríamos de finalizar o mais rápido possível a obra de base da rua para criar condições para fazer as obras de alargamento de segunda fase depois do Ano Novo Chinês. Gostaríamos de concluir estas obras antes de finais de Março”, acrescentou o dirigente.

Sobre o estacionamento naquela zona, Lam Hin San disse que gostaria de criar mais lugares de estacionamento para automóveis, mas apelou aos residentes do Edifício Mong Sin para utilizar o respectivo auto-silo. “Como o parque de estacionamento do Edifício de Mong Sin não está muito ocupado, apelamos aos utentes para utilizar mais estas vagas para estacionar os seus carros, em vez de utilizar os lugares nas vias públicas”, disse o director da DSAT. Outra artéria que vai ser alvo de obras de melhoramento é a Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, após ter sofrido danos durante a passagem do tufão Mangkhut.

Em relação à Praça das Portas do Cerco, Lam Hin San anunciou que, ainda dentro do primeiro trimestre deste ano, será alargado o impedimento de tomada e largada de passageiros de autocarros turísticos. Desde 8 de Dezembro que a paragem destes veículos naquele local está condicionada aos fins-de-semana e feriados, entre as 16 e as 20 horas, e agora o Governo pretende que esta proibição seja aplicada em todos os dias da semana. “Quanto ao mecanismo de interdição de entrada, esperamos torná-lo numa medida permanente porque os condutores e os turistas estão satisfeitos com esta medida. Esperamos poder torná-la como medida permanente dentro do primeiro trimestre deste ano”, afirmou o dirigente. Quando foi anunciada, esta medida teve como objectivo levar a uma maior utilização do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, reduzindo o fluxo de turistas que utilizam aquele que é a porta de entrada mais movimentada de Macau.

Contrariamente ao que havia sido afirmado pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas e pelo próprio director da DSAT, ontem Lam Hin San afirmou que “agora o terminal [de autocarros das Portas do Cerco] já está aberto”. Este local foi aberto ao público a 15 de Dezembro, mas esta seria apenas uma abertura parcial, estando, na altura, previsto que a entrada completa em funcionamento acontecesse antes do Ano Novo Chinês. Ontem, Lam Hin San assegurou que o terminal já está em funcionamento total desde Dezembro e que até já tem mais passageiros do que antes do seu encerramento na sequência do tufão Hato. “Agora o número de passageiros aumentou entre 5 a 10% em comparação com antes do tufão. Agora todo o terminal já está aberto, mas precisamos de ver a situação de utilização deste terminal para ver se introduzimos mais carreiras”, disse o dirigente. Recorde-se que, actualmente, apenas 13 linhas de autocarros fazem escala no terminal das Portas do Cerco e outras 24 fazem paragem em pontos adjacentes a este local.

Wong Seng Fat, vice-presidente do Conselho Consultivo do Trânsito, disse aos jornalistas que, no decorrer da reunião, um dos vogais sugeriu a introdução do processo sumário na resolução de acidentes de viação. “Com este processo novo, não precisamos da polícia para julgar quem é a parte imputável e só com o processo sumário é que podemos apresentar provas, por exemplo, fotografias, e depois entregar às companhias de seguro para receber o seguro”, explicou o responsável, descrevendo um processo que, em Portugal, é conhecido como declaração amigável de acidente automóvel.