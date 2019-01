Raimundo do Rosário diz que “próximo secretário terá opiniões diferentes” das suas

Em resposta a uma interpelação oral do deputado Lei Chan U, sobre a revisão do estudo do Plano Geral Urbanístico do posto fronteiriço das Portas do Cerco e das zonas envolventes, o secretário para os Transportes e Obras Públicas disse ontem, na Assembleia Legislativa (AL), que o seu sucessor “terá opiniões diferentes” das suas. “Quando há dois governos, há pontos de vista diferentes, de certeza. Se o novo Governo vai seguir a 100% o que foi feito pelo Governo anterior? Acho que haverá pontos de vista diferentes”, referiu o governante, acrescentando: “O próximo secretário terá opiniões diferentes e terá direito de opinar sobre determinada obra”. “Por exemplo, quando tomei posse como secretário, alterei por completo todo o plano para a ilha artificial porque, na altura, o silo automóvel era subterrâneo”, explicou Raimundo do Rosário.

À saída, questionado sobre qual a disponibilidade para continuar à frente da tutela dos Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário recusou-se a responder.

Nesta interpelação, o deputado eleito indirectamente Lei Chan U questionou o Executivo sobre a conclusão da revisão do estudo do Plano Geral Urbanístico do posto fronteiriço das Portas do Cerco. Raimundo do Rosário respondeu que as alterações a este plano urbanístico, pedido pelo Executivo em 2011, se deveram aos danos provocados pelo tufão Hato. “Na altura poderíamos achar que era um bom plano, mas, depois do Hato, não sabíamos se continuava a ser bom. Num dado período podemos achar que um plano é bom, mas certos factores podem dizer que esse plano já não é bom”, explicou. O director substituto da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), presente na AL, indicou que, para a revisão do estudo, foi tomado como referência o antigo estudo. “Vamos apresentar uma proposta de aperfeiçoamento no sentido de aperfeiçoar o trânsito e as infra-estruturas. O âmbito da revisão inclui também a praça das Portas do Cerco, a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP) e o campo dos Operários”.