Quarta ponte pode custar mais de mil milhões de patacas, adianta Raimundo do Rosário

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa, o secretário para os Transportes e Obras Públicas adiantou que a quarta ligação entre Macau e a Taipa poderá ter um orçamento de mais de mil milhões de patacas. Para reduzir o trânsito, a deputada Chan Hong sugeriu a utilização do tabuleiro inferior da ponte Sai Van por parte de motociclos, proposta que foi posta de parte pelo Governo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, em resposta às interpelações orais das deputadas Angela Leong e Chan Hong na Assembleia Legislativa (AL), o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, adiantou que a quarta ligação entre a Taipa e a península de Macau poderá vir a ter um orçamento superior a mil milhões de patacas. “No próximo mês vamos iniciar o concurso público e então saberemos quantas propostas recebemos, o preço e a duração das obras. Só com as propostas é que podemos saber mais ou menos o orçamento”, ressalvou, acrescentando depois: “Acho que são mais de mil milhões [de patacas]”. Na sessão, o Governo colocou de lado a hipótese sugerida por Chan Hong, de colocar os motociclos a circular no tabuleiro inferior da Ponte Sai Van, e confirmou que a ligação do metro ligeiro entre a Taipa e a Barra será feita através dessa mesma ponte.

Durante a sessão, Raimundo do Rosário acabou por avançar que a futura quarta ponte que será construída entre a Taipa e Macau poderá vir a custar mais de mil milhões de patacas. O secretário disse ainda que só a 28 de Fevereiro, quando o concurso público para a obra for aberto, é que se conhecerão os detalhes da obra, mas acabou por avançar um orçamento: “No próximo mês, vamos iniciar o concurso público, então saberemos quantas propostas recebemos, o preço e a duração das obras. Só com as propostas é que podemos saber mais ou menos o orçamento. Depois de iniciar o concurso público é que saberemos mais. Acho que são mais de mil milhões [de patacas], mas no final do próximo mês vamos ter mais dados”.

“Temos de ter ideia do tempo que vai levar, será possível apresentar uma calendarização dos trabalhos? A sociedade está preocupada”, pediu Angela Leong. “A terceira ponte está sobrelotada, é urgente termos uma quarta ligação”, acrescentou. Pereira Coutinho concordou: “Passados 20 anos do retorno à pátria, neste momento só temos três pontes. Há um grande fracasso na construção das ligações. Da Avenida de Amizade ao Porto Exterior e até à Rua dos Pescadores e Portas do Cerco, há engarrafamentos de manhã à noite”.

Chan Hong e Angela Leong questionaram o Governo devido ao aumento da pressão do tráfego resultante da entrada em funcionamento da nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Como medida para reduzir o impacto do trânsito, a deputada Chan Hong sugeriu que os motociclos circulassem no tabuleiro inferior da ponte Sai Van, ao que Chiang Ngoc Vai, subdirector da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), respondeu que “este tabuleiro não é um acesso normal e só em caso de emergência”. “É um acesso diferente dos acessos normais, por isso não vamos considerar que o tabuleiro inferior seja aberto à circulação de motas”, afirmou o subdirector da DSAT.

Raimundo do Rosário confirmou também que a ligação do metro ligeiro entre a Taipa e a Barra será feita através da Ponte Sai Van. Sobre a linha Este do metro ligeiro, o secretário explicou aos jornalistas que esta linha irá do terminal marítimo de Pac On até à Zona A dos novos aterros, chegando à rotunda da Amizade, e terminará nas Portas do Cerco. Raimundo do Rosário referiu que ainda não sabe se o troço entre o Pac On e os novos aterros será feito através de um túnel subaquático ou de uma ponte.