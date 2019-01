Fábrica de Panchões: até ao momento, não há indícios para iniciar procedimento disciplinar

Raimundo do Rosário disse ontem aos jornalistas, após a reunião plenária da Assembleia Legislativa, que, “se e quando” houver factos ou indícios que cheguem ao conhecimento da sua tutela que justifiquem o início de um procedimento disciplinar no caso da permuta do terreno da Fábrica de Panchões Iec Long, “certamente iniciaremos”. “Até este momento, ainda não tinha recebido, mas assim que receber e que tivermos condições iniciaremos esse procedimento disciplinar”, acrescentou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Na terça-feira, Raimundo do Rosário tinha dito que não havia nenhuma investigação em curso. Segundo o portal All About Macau, o secretário tinha deixado a garantia de que, se recebesse um despacho do Chefe do Executivo nesse sentido, abriria os procedimentos.

O governante recordou que já passaram dois anos da divulgação do relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que declarou a anulação desta permuta por ter concluído que o Executivo cedeu terrenos para receber outros que já lhe pertenciam. “Nessa altura nós fomos ver se havia fundamento e se havia condições para iniciarmos procedimentos disciplinares e chegámos à conclusão que não havia”, referiu, acrescentando que “entretanto há outras investigações que prosseguem com a investigação do caso”.

“A razão pela qual eu estou descansado é porque na altura vimos que não havia condições para iniciarmos o procedimento disciplinar. Se e quando chegar ao nosso conhecimento de indícios ou factos que nos permitam iniciar esse procedimento, podem ficar descansados que iniciaremos esse procedimento”, sublinhou Raimundo do Rosário.

Recorde-se que o terreno da Fábrica de Panchões Iec Long foi recentemente alvo de uma acção de despejo para desocupar e recuperar aquele lote, localizado na Taipa, cuja caducidade da concessão havia sido anteriormente declarada. Em Julho de 2016, o CCAC declarou a anulação desta permuta, feita entre o Governo e a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía de Nossa Senhora da Esperança, por ter concluído que o Executivo cedeu terrenos para receber outros que, veio-se a saber, já lhe pertenciam.