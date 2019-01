Executivo propõe pena de prisão até dois anos para condutores em estado de embriaguez

As alterações à Lei do Trânsito Rodoviário prevêem um agravamento da moldura sancionatória para condução em estado de embriaguez que pode ir até aos dois anos de prisão ou até às 90 mil patacas de multa. O Governo propõe também a introdução da carta por pontos e a revisão das multas a aplicar por estacionamento ilegal.

Catarina Vila Nova

Entrou ontem em consulta pública a revisão à Lei do Trânsito Rodoviário, que prevê um agravamento da moldura penal até dois anos de prisão para os crimes de condução em estado de embriaguez ou sob influência de estupefacientes. Nesta que é já a segunda tentativa de rever a lei do trânsito, o Governo deixou cair o aumento das multas por estacionamento ilegal, propondo apenas a revisão dos valores praticados. Por outro lado, propõe-se o agravamento das sanções a aplicar em contravenções como a não cedência de passagem aos peões e também a introdução da carta por pontos. A consulta pública estende-se até 29 de Março.

De acordo com o actual regime, a condução em estado de embriaguez ou sob influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas é punida com pena de prisão até um ano e inibição de condução até três anos. Na consulta pública, o Governo propõe que esta moldura sancionatória seja agravada para uma pena máxima de dois anos de prisão ou multa até 90 mil patacas e inibição de condução até quatro anos. No caso de o condutor ser reincidente, a pena de prisão pode ir até aos três anos, a multa até às 150 mil patacas e a inibição de condução até aos cinco anos.

Se um condutor for apanhado em excesso de velocidade, actualmente pode ser multado até 10 mil patacas e pode ficar sem conduzir durante um ano. Se for reincidente, a multa pode ascender às 20 mil patacas e a inibição de condução até aos três anos. O Governo propõe aumentar as multas para 30 mil patacas e a inibição de condução até dois anos e, no caso de ser reincidente, para 60 mil patacas e quatro anos, respectivamente. Quem não ceder passagem aos peões pode ser multado até cinco mil patacas – o dobro da sanção actualmente prevista – ou até nove mil e ficar proibido de conduzir durante um ano se for reincidente.

Em relação ao estacionamento ilegal, um dos pontos mais polémicos da última tentativa de rever a lei do trânsito, o Governo propõe apenas “a revisão da multa aplicada ao estacionamento ilegal, com vista a aumentar a sua força dissuasora”, apontando que “falta também uniformidade no valor da multa aplicada ao estacionamento ilegal na via pública”. Sobre este ponto, Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), disse não existir qualquer posição do Governo. “Nós não queremos um desentendimento por parte da sociedade. Queremos rever [o valor das multas] para ver se os termos legais existentes estão em conformidade com a situação legal. Nesta fase não temos qualquer posição sobre aumentar as sanções deste tipo de ilegalidade ou não”, afirmou o dirigente, na conferência de imprensa da consulta pública.

O Governo sugere ainda a introdução do sistema de pontuação das cartas de condução, mas não para todo o tipo de infracções. “Não queremos introduzir o sistema para todas as infracções. Por exemplo, o estacionamento ilegal, a paragem na linha contínua amarela, talvez estas pequenas infracções não sejam alvo do sistema de pontos. Não temos ainda nenhuma posição consumada”, explicou Lam Hin San. O documento da consulta pública sugere que, quando um condutor atingir uma determinada pontuação, poderá ser-lhe passada uma carta de advertência, poderá ser obrigado a frequentar acções de formação ou poderá ser retida ou cassada a sua carta de condução. O sistema de pontos seria apenas aplicado nas infracções que constituem perigo à segurança rodoviária, como, por exemplo, condução em estado de embriaguez, excesso de velocidade ou desrespeito da obrigação de paragem.

As alterações propostas à lei do trânsito prevêem ainda o alargamento do âmbito do uso de cinto de segurança, a proibição da utilização da função “mãos-livres” do telemóvel aos condutores de automóveis pesados e, para os condutores de veículos ligeiros, passa a ser proibido assistir a equipamentos de vídeo instalados no carro. Em relação aos ciclistas, propõe-se que seja proibida a sua circulação nas vias públicas quando a visibilidade for insuficiente, passando a ser obrigatório o uso de capacete.

Dados ontem avançados na conferência de imprensa referem que, em 2018, 10 pessoas morreram na sequência de acidentes de viação, mais duas do que no ano anterior. Por outro lado, o número de acidentes e de feridos diminuiu, respectivamente, de 14.715 para 13.763, e de 4.706 para 4.380.

CAIXA 1

Em cinco anos, 20% dos motoristas de autocarros vão aposentar-se

Dentro de cinco anos, 20% dos condutores de autocarros vão passar à reforma, disse ontem Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sendo que a mediana das idades é de 52 anos. Actualmente, o limite de idade nesta profissão é de 65 anos, mas Lam Hin San sugeriu que, se os cidadãos entenderem que os condutores que tenham aptidão física para continuar a trabalhar podem fazê-lo, então o Governo poderá rever esta disposição. Sobre a escassez de motoristas de autocarros, o director da DSAT garantiu que estão a ser tomadas medidas, nomeadamente no sentido de acelerar o processo de obtenção de uma carta de pesados. “Se uma pessoa meter um requerimento agora, pode ter o exame em Maio ou Junho. Para a carta de ligeiros não é assim tão rápido”, sublinhou. No entanto, frisou o dirigente, tal não significa que os padrões de exigência foram reduzidos: “Quando aceleramos o processo, não significa que reduzimos as exigências ou que fazemos sofrer a qualidade. Cerca de 50% dos que vêm fazer o exame é que têm sucesso”. Lam Hin San pôs ainda de lado a possibilidade de contratar trabalhadores não-residentes como motoristas de autocarros, bem como disse ter “uma certa reserva” em agravar as multas aplicadas a estes profissionais. “Os condutores são homens e podem cometer alguns erros”, considerou. C.V.N.

CAIXA 2

“Há um impacto muito, muito ligeiro” da Ponte do Delta no trânsito de Macau, diz Lam Hin San

Em funcionamento há três meses, a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau teve um “impacto muito, muito ligeiro” no trânsito de Macau. Este é o entender de Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Por dia, de acordo com o dirigente, circulam na ponte entre 120 a 150 veículos ligeiros, sendo que, “as pessoas que têm autorização [de circulação na ponte] não entram e saem todos os dias”. “Por isso não há uma influência no trânsito de Macau. Há um impacto muito, muito ligeiro”, considerou. C.V.N.