Duelo na liderança no regresso da Liga de Elite

Chao Pak Kei e Hang Sai, os dois líderes do campeonato de futebol de Macau, juntamente com o Tim Iec, defrontam-se hoje no Campo do Canídromo em partida a contar para a segunda jornada da Liga de Elite. O CPK, recorde-se, derrotou o Ching Fung por 4-0 na primeira jornada, enquanto que o Hang Sai venceu por 4-1 a equipa do Sporting de Macau. Esta partida está agendada para as 21 horas, após o duelo marcado para as 19 horas entre o Benfica de Macau e os Sub-23, que empataram e perderam, respectivamente, nos encontros inaugurais da Liga de Elite.

Amanhã prossegue o campeonato com mais duas partidas. Primeiro, às 19 horas, o Ka I vai medir forças com a formação da Polícia. Para este duelo, o treinador do Ka I já poderá contar com dois reforços brasileiros, Thiago e Rodrigo, que irão dar mais poder de fogo na frente de ataque na equipa comandada por Josecler. Depois, às 21 horas, jogam Ching Fung e Monte Carlo, antevendo-se um duelo equilibrado entre duas formações que se reforçaram este ano. A jornada termina na sexta-feira com o Sporting de Macau a medir forças com o Tim Iec, às 19 horas.

P.A.S.