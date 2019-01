Concentração de responsabilidades na entidade titular de escola privada gera dúvidas

A proposta de lei sobre o “estatuto das escolas particulares do ensino não superior” prevê que seja a entidade titular do alvará a assumir a responsabilidade penal, civil e administrativa pelo funcionamento da escola e por actos praticados pelos órgãos escolares. Os membros da 2ª Comissão Permanente da AL questionam se é justo sancionar a entidade titular do alvará e excluir o director da escola, por exemplo.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.con

Os membros da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) receiam que a proposta de lei relativa ao “estatuto das escolas particulares do ensino não superior” venha a penalizar apenas a entidade titular a quem é emitida o alvará para a criação da escola e isente o director da escola de responsabilidade civil, penal e administrativa no funcionamento da escola.

A entidade titular “está sujeita a eventual responsabilidade civil, penal e administrativa em que haja incorrido pelo funcionamento da escola e por actos praticados pelos órgãos da escola no exercício das suas funções”, indica o número três do artigo 12. Mas “quem é que vai ser punido? Só a entidade titular, mas não o director. Segundo a proposta, quem vai ser punido é a entidade titular ou seja, a entidade titular é quem vai ter a responsabilidade civil, penal e administrativa. Mas a pessoa que financia a escola, se calhar, não sabe o quotidiano da escola, então isto é justo ou não, sancionar apenas a entidade titular? Temos que perguntar ao Governo se isto é justo ou não, porque as pessoas só pagam, só financiam, mas não sabem nada do funcionamento da escola”, questionou Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente.

O destino dos alunos em caso de “encerramento automático”, previsto no artigo número 30, também levanta dúvidas. “Em caso de extinção ou dissolução da entidade titular que seja pessoa colectiva ou de insolvência ou morte da entidade titular que seja pessoa singular, a escola é encerrada automaticamente, salvo a alteração eficaz de entidade titular realizada durante o sequestro”, refere o diploma.

“No caso de ninguém tomar conta da escola, então a escola vai encerrar? Aqui não diz as consequências, nem o destino dos alunos, o Governo vai intervir ou não, até que haja uma nova entidade que tome conta da escola?”. Já o artigo 31 prevê o encerramento compulsivo da escola, pela DSEJ, no caso de falta de alvará, por exemplo. Neste caso, a entidade titular incorre numa multa entre 500 mil e 1,5 milhões de patacas, sendo que a proposta de lei prevê um reforço das sanções e do valor das multas. Sobre as sanções, os deputados também têm dúvidas relativamente a algumas infrações administrativas, uma vez que a proposta de lei prevê multas para o “cumprimento defeituoso” de competências e deveres. “Não sabemos o que é o cumprimento defeituosamente, isto pode causar conflitos no futuro”, afirmaram os deputados.

A proposta de lei “estatuto das instituições educativas particulares do ensino não superior” actualiza o actual de 1993 e visa complementar a Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior, de 2006, e o Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior, de 2012. Os deputados questionaram ainda como tenciona o Governo fazer a articulação entre as três leis. “Por exemplo, esta proposta de lei prevê um secretário do conselho de administração, que não consta no Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior. Sobre a forma de contratação, aqui também não se fala muito e sobre os representantes dos docentes e dos encarregados de educação a proposta também não detalha como é que esta questão se articula com as instruções da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ)”, referiu Chan Chak Mo.