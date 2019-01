Alexis Tam quer apertar fiscalização na venda de álcool a menores

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse ontem, na reunião plenária da Assembleia Legislativa, que o Executivo vai alterar os regulamentos do Gabinete de Prevenção e Controlo do Tabagismo para que possa ser feita também a fiscalização à venda de álcool a menores. O chefe do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo contou que as inspecções aos casinos são muitas vezes frustradas por haver quem anuncie a chegada da fiscalização.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Respondendo à interpelação do deputado Lam Lon Wai, sobre o controlo do tabagismo em Macau, Alexis Tam afirmou que o Executivo vai fazer um estudo no sentido de controlar a venda de álcool a menores. “Vamos alterar os regulamentos do Gabinete de Prevenção e Controlo do Tabagismo para lidar também com o controlo do consumo de álcool”, referiu, acrescentando que, nesse caso, o gabinete teria de aumentar o número de fiscais. Pereira Coutinho e Sulu Sou questionaram o Governo sobre a aplicação do novo regime do controlo do tabagismo dentro dos casinos, já que, segundo os deputados, pode haver quem avise da chegada da fiscalização. Tang Chi Hou, chefe do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, confessou que a fiscalização se depara com essa dificuldade.

“Esta ano vamos estudar no sentido de controlar a venda de bebidas alcoólicas a menores. Vamos alterar os regulamentos do Gabinete de Prevenção e Controlo do Tabagismo para lidar também com o controlo do consumo de álcool”, disse Alexis Tam na AL. O secretário disse ainda que, para tal, ter-se-ia de aumentar o pessoal deste gabinete. “Neste momento sente-se uma grande falta”, referiu. “Se fizermos uma fiscalização 24 horas por dia, teríamos de ter 1.800 trabalhadores para fazer face a este trabalho de 24 horas por dia”, acrescentou. Actualmente, o Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo conta com 67 funcionários. Recorde-se que Alexis Tam já tinha anunciado que o Governo iria lançar uma consulta pública sobre a venda de álcool a menores.

No debate, o deputado Leong Sun Iok afirmou que “nas salas VIP [dos casinos] é difícil executar a lei e, de um modo geral, só podem aconselhar os fumadores a deixarem de fumar”. “Creio que é uma situação que impede a concretização da lei. A única solução é agravar as sanções”, disse o parlamentar. José Pereira Coutinho começou por pedir ao Governo para reforçar a comunicação junto das concessionárias para que elas “não receiem que o controlo do tabagismo possa irritar os clientes”. Pereira Coutinho disse ainda que “há pessoas a vigiar e que, quando há um inspector a chegar, eles [fumadores] são avisados”. “Temos de realizar operações surpresa para evitar que não se verifiquem estas situações”, afirmou. Sulu Sou concordou e acrescentou: “Será que este acto é praticado por pessoal dos serviços públicos?”.

“Há aviso aos fumadores? Se houver, essas pessoas estão a violar a lei. Daí que as autoridades têm de actuar se houver esse tipo de ilegalidade porque nós não permitimos irregularidades, muito menos ilegalidades”, disse Alexis Tam na resposta. Já Tang Chi Hou contou um episódio pessoal: “Quando saí para uma operação de inspecção, ainda não tinha chegado ao local e já ouvia os seguranças a avisar que estavam a chegar os inspectores do controlo do tabagismo. Ainda estávamos à porta e será que a sala VIP num 38.º andar não tem conhecimento? Claro que tem conhecimento. Nós deparamo-nos com essa dificuldade”. Ainda assim o chefe deste gabinete diz que “não há casos de avisos por parte dos nossos efectivos, de certeza”.

Alexis Tam informou ainda que, entre 1 e 15 de Janeiro deste ano, foram realizadas 152 inspecções em casinos, procedendo-se à acusação de 105 fumadores ilegais.