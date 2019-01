Taxa de desemprego diminuiu 0,2% em termos anuais

Entre Outubro e Dezembro do ano passado, a taxa de desemprego em Macau manteve-se inalterada, face ao período entre Setembro e Novembro de 2018, nos 1,7%, informa a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado divulgado ontem. Em termos anuais, a taxa de desemprego desceu 0,2% para os 1,8%. Tal como a totalidade da taxa de desemprego, também a taxa de desemprego dos residentes se manteve inalterada nos 2,4%, igual ao registado entre Setembro e Novembro de 2018. Por seu lado, a taxa de subemprego subiu 0,1% e, entre Outubro e Dezembro, situou-se nos 0,4%.

Segundo a DSEC, entre Outubro e Dezembro do ano passado, a população activa era de 394.900 pessoas e a taxa de actividade foi de 70,9%. O número total de empregados era de 388 mil pessoas, mais 1.900 do que no período anterior. Já o número de residentes empregados atingiu os 283.800, mais 800 do que entre Setembro e Novembro. O número de desempregados foi de 6.900 pessoas, o que se traduz num aumento de 100 pessoas. Os desempregados à procura do primeiro emprego representou 11,8% do total dos desempregados, tendo diminuído 2,3%.

Em comparação trimestral, a taxa de desemprego em Macau desceu 0,1% no último trimestre do ano face ao período entre Julho e Setembro de 2018, enquanto a taxa de desemprego dos residentes se manteve inalterada. A DSEC diz também que o número total de empregados subiu 400 pessoas em termos trimestrais.

No último trimestre, o número de empregados dos transportes, armazenagem e comunicações foi de 20.600, mais mil pessoas do que no trimestre anterior e o número de empregados dos hotéis e similares totalizou 30.100, menos 1.400 pessoas. A mediana do rendimento mensal da população empregada situou-se nas 16 mil patacas, enquanto a média referente aos residentes era de 20 mil patacas. Em ambos os casos, os valores mantém-se, em comparação com o terceiro trimestre de 2018.

Em termos anuais, a DSEC indica que em 2018 a taxa de desemprego foi de 1,8%, menos 0,2% do que em 2017. A taxa de desemprego dos residentes atingiu os 2,4%, menos 0,3% do que no ano anterior. Em 2018, as medianas do rendimento mensal aumentaram mil patacas relativamente a 2017, situando-se nas 16 mil patacas no total e nas 20 mil para os residentes. Em conclusão, a DSEC diz que “em 2018, o mercado de emprego de Macau apresentou um comportamento favorável”. A.V.