Shee Va: Em Macau “há uma clivagem dentro da sociedade enorme”

Em entrevista ao PONTO FINAL, o médico e escritor fala do egoísmo e da indiferença da sociedade de Macau, que não tem vontade de integrar os não-residentes. Shee Va alerta para a grande estratificação e cisão sociais que dividem as comunidades. Refere que a tradição confucionista de obediência às hierarquias e aos mais velhos prevalece e vai garantir a integração suave de Macau na China até 2049.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Antes de ser médico e escritor, Shee Va quis ser arquitecto. Um equívoco associado ao “espírito altruísta”, vontade de “ajudar o próximo, o desfavorecido, o sofredor”, conduziram-no à Faculdade de Medicina de Lisboa. Veio pela primeira vez a Macau em 1983, para o exercício de um ano de serviço de medicina, após o estágio, regressando a Portugal em 1985 para fazer a especialidade de gastroenterologia. Retorna a Macau em 1991, por um ano, e novamente, em 2012, por cá permanecendo desde então. “Macau deu-me a oportunidade de escrever”, conta ao PONTO FINAL o médico e escritor que lançou na semana passada o novo livro “Boi Cabeça, Cavalo Cara”, com a Praia Grande Edições – depois de “Uma Ponte para a China”, a sua primeira obra, “Espíritos” e “Ópera no Festival Internacional de Macau”. A Moçambique, onde nasceu em 1955, só regressou uma vez, há três anos, enquanto membro da UMEAL (União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos) para o congresso da organização, décadas depois de abandonar a antiga colónia portuguesa, em 1975. Foi, todavia, em Moçambique que o interesse pela cultura e tradição chinesas começou a despertar no futuro médico e escritor. Estudou mandarim cinco anos, é em mandarim que comunica com os pacientes no Centro Hospitalar Conde de São Januário. No entanto, afirma, o mandarim obriga a uma aprendizagem contínua, pelo que está longe de ler fluentemente. Amante de música, defende que as ciências e a criatividade se complementam. Está, presentemente, a aguardar a aprovação de um projecto que junta médicos e as artes, associado a uma exposição e colóquios, previsto para Outubro e Novembro de 2019.

– Como é que era ser chinês em Moçambique no tempo colonial?

Shee Va – Para ser franco, eu não me sentia chinês em Moçambique, isto é, não tinha idade para fazer essa avaliação, era criança, saí era adolescente. No entanto, existia uma comunidade, que celebrava as festas chinesas, nós tínhamos acesso a essas festas e é, precisamente, a partir daí que há a tal passagem das tradições chinesas e até mesmo da cozinha chinesa. Tínhamos uma escola chinesa onde se aprendia mandarim, só que eu nunca a frequentei enquanto estudante. Na perspectiva do meu pai nós estávamos em território português, íamos viver sempre entre portugueses e, portanto, ele pôs-nos na escola portuguesa. Mas há pessoas da minha idade que estudaram na escola chinesa e aprenderam mandarim. Na altura, a escola funcionava com professores de Taiwan, aprendia-se mandarim, cantava-se o hino de Taiwan – isso quase que nem se pode dizer agora. Claro que tive muito contacto com gente velha, para mim eram velhos, porque eu era uma criança, e que foram transmitindo muitas coisas. Penso que a minha curiosidade pelas tradições chinesas começou aí. Vivíamos em comunidade, estamos a falar das décadas de 1960 e 1970, antes da revolução [de 25 de Abril de 1974], e nem sequer sentia que existia racismo, ou sabia o que era o fascismo.

– Veio para Macau em 1983 e depois regressa definitivamente em 2012. Houve uma grande mudança entre essa época e o presente? É hoje mais fácil ou mais difícil ser-se médico em Macau?

A questão não está em ser mais ou menos fácil, eu diria que é diferente, até porque a população era menor, o hospital assistia principalmente a população portuguesa e os funcionários públicos. Os chineses que tinham acesso ao hospital até tinham cartão de indigente para não pagarem, e nós funcionávamos assim, claro que as exigências médicas eram outras, hoje em dia é diferente. Agora há mais população, a lista de espera é muito maior, as pessoas acedem muito mais ao hospital, exige-se mais.

– Quando chega a Macau e à China, em 1983, o que é que encontra?

Na altura eu não sabia ler em chinês, e falava um dialecto da aldeia dos meus pais. Quando aqui chego as pessoas quase se riam de mim, um médico que falava a língua de aldeia, era um bocado anedótico. Aprendi muitas coisas, poderia ter aproveitado mais, não aproveitei porque não sabia ler [caracteres chineses] e, quando uma pessoa não sabe ler, tem sempre mais dificuldade em aceder a uma determinada cultura. Como estávamos sob a administração portuguesa vivia-se mais a cultura portuguesa. Acabei por casar, a minha mulher é chinesa, o meu primeiro filho nasceu aqui em Macau. Não senti um contraste muito grande. Mas lembro-me de, na altura, pensar que a sociedade se tinha transformado. Aquelas tradições todas incutidas em casa, aqui, não se sentia tanto. Provavelmente porque estávamos em Moçambique, era uma comunidade chinesa mais fechada, aqui os chineses eram mais abertos, não era tão conservador. Por exemplo, em Moçambique ensinava-se as filhas a cozinhar e a tratar da casa. Aqui não. Penso que não tinha tanto a ver com a cultura chinesa em si, mas por ser uma comunidade mais ou menos aberta ou mais ou menos evoluída.

– E na China, as tradições estão vivas? Não foram apagadas pela revolução cultural e o capitalismo de características chinesas?

O que eu penso é o que as pessoas costumam dizer, ‘os Governos existem, mas os Governos passam, e o povo continua’. Os meus pais ainda eram vivos, eles vieram também para Macau, e o meu pai quis mostrar-nos a terra dele, porque ele nasceu numa aldeia aqui de Cantão. Regressámos à aldeia. Estamos a falar dos anos de 1980 e a China, naquela altura, era ainda muito fechada. Lembro-me que a primeira coisa que fizemos quando chegámos à aldeia foi irmos ao templo para rezar aos nossos antepassados. O comunismo tinha arrasado com as religiões, com os cultos, mas as pessoas mantinham essas tradições. Acho que as tradições se mantêm, vemos hoje em dia que as grandes festas celebram-se na China e nas aldeias, até as festas mais tradicionais mais pequenas. Portanto a tradição mantém-se, poderá estar mais ou menos transformada, mas existe. Haverá gente que não sabe qual a origem da tradição, mas pouco importa, festeja-se, comemora-se, apesar das revoluções e das guerras. Toda a gente sabe que a Revolução Cultural esmagou muita coisa, mas elas existem. Por exemplo, um dos episódios que eu conto no meu livros “Espíritos” é o transporte dos cadáveres. Até hoje, quando visitam os cemitérios chineses há campas que estão referenciadas com pessoas que morreram fora da terra e que foram transportadas, por magia, para essas campas, existe esta tradição. O transporte dos mortos foi completamente banido da China, o comunismo acabou com isso, mas há referências dessas campas.

– Macau preservou melhor essas tradições ?

Penso que sim, porque estas tradições não sofreram em Macau esta repressão, a administração portuguesa penso, daquilo que tenho visto e lido na história, que nunca reprimiu as tradições chinesas, elas conservaram-se cá, agora se as pessoas têm interesse ou não é diferente.

– Já referiu que no tempo em que viveu em Moçambique não sentiu racismo. E em Portugal, os portugueses são racistas?

Enquanto estive em Portugal e trabalhei em Portugal, nunca senti. Agora com a nova leva de chineses em Portugal, nas férias, já sinto isso, vejo alguma repulsa, por exemplo, no metro, quando entramos e há chineses, que conversam ou porque falam mais alto, as pessoas já olham de lado. Tive um problema na mercearia onde normalmente me abasteço. Uma senhora olhou para mim e disse: ‘estes chineses agora invadiram tudo, ficamos sem empregos, ficamos sem nada, ainda por cima não pagam impostos’. Quando olhamos para trás, na recepção aos retornados, muitos chineses de Moçambique foram para Portugal, a partir de 1974, nessa altura não se via muito [racismo]. Havia uma diferenciação em relação aos retornados, mas aos retornados no geral, tanto brancos, negros, como amarelos, mas depois as pessoas foram integradas. Agora, provavelmente, porque há esta geração nova de chineses em Portugal, que têm um comportamento muito diferente, porque os chineses de Moçambique eram ocidentalizados, os chineses de agora, que estão em Portugal, não o são. Talvez nesse confronto haja algum racismo e alguma diferenciação. Por causa disso, estou a tentar escrever sobre as tradições chinesas. Quando escrevo “Uma Ponte para a China”, esse primeiro livro, explica as tradições, para que as pessoas entendam o comportamento chinês, pelo menos o mundo lusófono. Comecei com as tradições, agora são as superstições, o mundo dos mortos. Se me pergunta se há ou não racismo, eu penso que sim. Hoje há racismo na Europa, pode-se dizer que sim, em relação aos muçulmanos é muito contundente, e associado a isso, a todos os imigrantes.

– E os chineses? São racistas?

Posso dizer que sim. Por exemplo, em relação a Macau é politicamente correcto dizer-se que foi sempre uma porta para o mundo, a civilização ocidental e oriental encontraram-se cá. É tudo muito linear e tudo muito verdadeiro. Mas o que é certo é que, quando olhamos para a história, verificamos que a China sempre achou que um estrangeiro era um estrangeiro. Basta a designação que os chineses atribuem aos estrangeiros, que os chineses chamam de ‘diabos brancos’. Os chineses são pessoas e os estrangeiros são fantasmas, diabos. Só isso mostra que existe um afastamento. Claro que, em termos de confronto, não é muito grande porque os chineses nunca foram pessoas muito emotivas e de manifestar esse confronto. Aceitaram a dominância, estamos a falar da Guerra do Ópio, em que os ingleses e os franceses invadiram a China e dominaram os chineses. Naquela altura foi pela força das armas, aceitaram esse domínio, mas revoltados. Se me disser, os chineses são orgulhosos, eu acho que todos os povos são orgulhosos da sua cultura e da sua civilização, não querem ser submetidos aos estrangeiros e enquanto houve o domínio estrangeiro, por exemplo aqui em Macau, claro que os dois povos conviviam, mas já naquela altura, quando estive a primeira vez em Macau, havia uma revolta.

– Em “Boi Cabeça, Cavalo Cara” aborda o Motim 1-2-3, de 3 de Dezembro de 1966.

Foi por causa disso que quis dar algum ênfase à revolução 1-2-3, apesar de dizermos que a revolução teve, provavelmente, origem nas ideias Maoistas, que vieram da China e foram difundidas em Macau, mas tiveram aceitação em Macau, porque já existia esse espírito. Se não existisse esse espírito, não teria tomado a força que teve. O espírito contra os portugueses, de independência, de expulsar os portugueses. Essa mesma orientação também já estava na linha da participação do Partido Comunista na libertação de África, essa tendência anti-colonial. Os povos convivem, mas há sempre uma grande diferença entre Ocidente e Oriente.

– Fala do 1-2-3 e, também, da transferência de Macau para a China, em 1999.

Neste livro há vários ‘flashbacks’, mas o episódio mais antigo é o motim 1-2-3, em 1967, e depois volta a falar-se de Macau na época actual, com um intermédio já depois da transferência. A ideia não é tanto falar de confronto de épocas, mas dar a ideia de que Macau se transformou. Há uma transformação na sociedade, acho que não há nenhum estudo feito, até era interessante. Porque na história, Macau foi sempre um ponto de encontro de civilizações. Os chineses vinham comercializar a Macau, vinham os povos ocidentais, vemos os da Malásia, de Timor. Macau foi sempre uma mistura de etnias. Mas mesmo que haja essa perspectiva de que Macau é uma amálgama de gentes e de raças, que conviviam, o convívio, e eu faço esta analogia, era como as rodas [dentadas] de um relógio, que funciona, as rodas comunicam, cada um faz rodar a sociedade, mas não interceptam. E as pessoas podem dizer: ‘Mas os macaenses são a intercepção’, porque nascem de uma miscigenação. Certo. Mas a miscigenação aconteceu, individualmente, porque as famílias e sociedades continuaram a interagir entre si, sem se misturarem muito. Talvez seja por causa disso, sendo Macau um território com estas características, e ao longo de tantos séculos, que existe ainda hoje uma indiferença entre as populações, isto é, nós vemos que a população chinesa, ou portuguesa, ou os filipinos, ou naquela altura os tailandeses, e os indonésios, funcionam como núcleos todos eles fechados uns sobre os outros. Isto é interacção? O filipino ou indonésio é empregado doméstico, trabalha no casino ou é guarda num determinado sítio, desempenha a sua função, agora se ele interage ou intercepta com o patrão, isso não existe. Como não há uma história de integração, as pessoas não estão integradas na sociedade, elas funcionam na sociedade mas não estão integradas na sociedade, por isso é que eu acho que Macau não tem aquilo a que se chama um desejo único.

– Macau não sabe o que quer?

Quando falamos numa nação, por exemplo Portugal, os portugueses anseiam a isto e àquilo. Mas o é que Macau anseia? O que é que a população de Macau anseia? Quando falamos de população de Macau, vemos clivagens grandes, porque há pessoas que têm BIR [Bilhete de Identidade de Residente], os que não têm, os que têm o BIR azul [autorização de permanência como trabalhador não-residente em Macau, vulgarmente conhecida como “Blue Card”]. Há uma clivagem dentro da sociedade enorme, existe politicamente o desejo de que as pessoas que vivem em Macau sejam integradas na sociedade? Esta é uma grande dúvida que tenho.

– Há estratificação social em Macau?

Muito grande. A estratificação é em hierarquias, em sociedade, em raças. Existe. Agora, isto existe para que a sociedade seja mais controlada? Sim, pode ser. Mas será que é tão necessário? Não sei, fico com muitas dúvidas.

– No seu entender, a população de Macau não tem interesse na integração das várias comunidades?

Eu penso que não, talvez por causa desse historial todo, o presente reflecte o passado e, se no passado, mesmo a população chinesa, convivia com os portugueses, mas também não se queria integrar, também não é agora que a população chinesa vai querer integrar as populações estrangeiras.

– Na sua opinião essa separação entre a comunidade chinesa e as outras não é resultado de uma exclusão que aconteceu durante a administração portuguesa?

É o que eu digo, as comunidades são como rodas dentadas, cada roda funciona por si e não intercepta com o outro, se as coisas funcionavam, funcionavam sempre pelo interesse individual ou da sociedade a que corresponde. Isto é, naquela altura ou mesmo nesta altura, cada um faz aquilo que lhe interessa e isso faz com que a sociedade seja muito egoísta. Não existe aquela reflexão de que aquilo que eu faço é bom para mim, para si e para os outros. Não existe essa noção quando passamos para as comunidades que funcionam aqui em Macau. Acho que a administração de Macau faz um grande esforço em chamar todas as comunidades e quer que as comunidades sejam activas, mas a minha dúvida é se eles são integradas ou não.

– Começou a escrever e a publicar relativamente tarde.

Macau é que me deu a oportunidade para escrever. Aquilo que eu sinto é que a China tem muitos pontos de interesse. A China é, hoje em dia, um país que suscita muita curiosidade por todo o mundo e, portanto, há muita coisa da China que deve ser divulgada, nomeadamente a sua cultura. É nessa linha que eu me propus escrever, isto é, o grande objectivo é difundir a cultura chinesa, neste caso para o mundo lusófono. Até porque há um interesse muito grande da China em relação aos países de língua portuguesa, suscitando, também, a tal curiosidade dos países de língua portuguesa em relação à China. E, portanto, a oportunidade está aí.

– O seu objectivo continua a ser aproximar as comunidades?

O objectivo é aproximar as comunidades, porque vejo que as comunidades não estão próximas, é um esforço de aproximação das comunidades.

– O seu desejo é que os seus livros cheguem aos países de língua portuguesa, já lá estão?

Eu tenho através da UMEAL divulgado a minha escrita, os “Espíritos”, assim como “Uma Ponte para a China”, levei para o Brasil. Claro que há ainda um esforço muito maior na divulgação. Ainda não tenho nenhuma editora que me faça, do ponto de vista comercial, essa difusão. Foi nesse sentido que insisti para que a Praia Grande Edições fizesse o lançamento de “Boi Cabeça Cavalo Cara”. Porque os livros anteriores foram editados através Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. “Espíritos” foi editado pela Livros do Oriente, mas não tem nenhuma editora em Portugal. Neste momento, as conversações com a Praia Grande Edições são para que faça o contacto com as editoras portuguesas e de língua portuguesa para que seja difundido nesses países.

– Sente liberdade para escrever e falar em Macau?

Nos meus livros eu não tenho abordado aspectos políticos, a não ser agora, esta história do 1-2-3, mas isto já se passou há muitos anos, já faz parte da História. Não sei se ao abordar esse tipo de questões seria censurado, não sei, mas como eu não sou muito político. As questões políticas interessam-me em geral e não profundamente, portanto, eu não abordo questões políticas nos meus livros. Mas se me disserem que há censura em Macau, poderei dizer que sim. Se perguntar: ‘Diz isso porque sentiu na pele?’, digo que não. Nunca senti censura na pele. Mas que em Macau existe uma tradição confucionista de obediência às hierarquias e aos mais velhos, isto existe. Se isso é fundamento confucionista ou fundamento político não sei distinguir, até porque a política também vive dessa filosofia. Directo, direi que não, se existe de uma forma ou de outra pode-se dizer que sim. Porque há determinados aspectos, vemos que as pessoas se calam, provavelmente porque existe alguma coisa por trás que faz com que as pessoas se calem.

– Na China há censura, como é que lida com isso?

Oiça, há que olhar para o Fundo das Indústrias Culturais, este ano lançou um concurso, abriu as portas a um subsídio para publicação, de livros e de textos, e uma das alíneas é precisamente que a divulgação dos livros esteja de acordo e em consonância com a lei chinesa. Portanto, é porque existe uma lei chinesa que proíbe determinados aspectos. Até pelas notícias que correm de Hong Kong nós sabemos que existe. Como já lhe disse, Macau é muito obediente e as pessoas em Macau não irão contra essa lei ou essa perspectiva.

– Vê Macau em 2049 como uma sociedade absolutamente integrada na China?

Sim. Não vai haver dissidências como em Hong Kong, não, não vejo isso.

– Democracia, um conceito ocidental, poderá ajustar-se na China?

Penso que é muito difícil falarmos em democracia na China, até porque acho que a China não é uma nação. Acho que, tal como os Estados Unidos, são vários estados. Até porque a China tem muitas etnias. Apesar de se dizer que a língua nacional da China é o mandarim, nós vemos muitas comunidades a falarem línguas ou dialectos que não são mandarim e há populações chinesas que só se entendem através do mandarim. Nesse sentido, quando falamos de democracia e queremos que seja um povo ou que haja um governo que represente esses povos todos, isso teoricamente acontece na China porque existem vários tentáculos do partido, estão unidos pelo partido, se isso é uma representação verdadeiramente comunitária, não sei se será, tenho as minhas dúvidas. A China esta unida politicamente, agora se do ponto de vista cultural ou se democraticamente a China é única, tenho as minhas dúvidas. Quando falamos das minorias étnicas, elas querem a mesma coisa que a maioria étnica? E os anseios de cada um daqueles estados, é igual? Posso dizer que politicamente ela está unida e que politicamente tem um desejo, mas é o desejo do partido, do presidente do partido.

– O confucionismo é palavra de ordem?

Acho que a China está unida nesse sentido e acho que a China, por tradição e por história, funciona assim mesmo. Quando olhamos para a China, sempre foi, até no passado, uma data de reinos, em que um dominava o outro. Até houve povos estrangeiros que dominaram a China, como os Manchus, e que mandavam e quando se manda, obedece-se. Acho que o confucionismo funciona na China e a política usa como base Confúcio. Há uma educação para a obediência e essa obediência é hierárquica, portanto se me disser se acho que a China funciona sem hierarquias, acho muito difícil. O funcionamento da democracia, daquilo que a gente chama de democracia ocidental, na China, acho que não, acho que as sociedades são tão diferentes, a história é tão diferente, acho que não é a mesma coisa, não é igual. É a mesma coisa que as religiões. Há budismo e o budismo funciona na China. O budismo também foi introduzido na China, e quando foi introduzido só teve propagação porque o rei ou a rainha adoptou essa religião como a sua e o povo seguiu porque era a religião do líder. Acho que a China vive muito de lideranças e vai viver sempre de lideranças.