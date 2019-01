Problema técnico bloqueia acusação à directora e educadora do Costa Nunes

Questões técnicas estão a impedir que seja formalizada a acusação contra a directora e uma das educadoras do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes. A explicação foi ontem avançada por Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, que garante existir “matéria de facto” para avançar com a acusação.

Em Agosto, a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) decidiu que iria avançar com uma acusação contra a directora e uma das educadoras do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, na sequência do caso de alegado abuso sexual de crianças. Cinco meses depois, esta acusação ainda não foi formalizada por o escritório de advogados encarregue deste processo se ter deparado com um “problema técnico”. Esta foi a explicação ontem avançada por Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, para o processo interno ainda não ter sido concluído, apesar de existir “matéria de facto” para deduzir uma acusação contra ambas, garantiu.

“O caso foi entregue ao escritório de advogados para estudar essa hipótese de acusação, mas, entretanto, há problemas técnicos, até porque o processo é inédito na história do jardim-de-infância. Não é por uma questão de factos, mas é por uma questão de tecnicidade do caso. Do ponto de vista processual, como é que se devem fazer as coisas, as coisas ainda não estão muito claras em relação a isto”, explicou Miguel de Senna Fernandes, em declarações ao PONTO FINAL. “O escritório de advogados também viu algum problema. Não é uma questão substancial, mas é um problema técnico que está em causa. Houve instruções para mover acusação. A acusação ainda não foi feita porque encontramos esta dificuldade”, acrescentou, sem detalhar qual o “problema técnico” que está em causa.

Sobre os impedimentos técnicos enfrentados pelo escritório de advogados, o presidente da entidade tutelar do jardim-de-infância afirmou somente que estes não estão relacionados com os contratos de ambas as funcionárias. “Não tem nada a ver com isto. Isto é um processo disciplinar, é a disciplina que está aqui em causa. Não tem nada a ver com o aspecto contratual”, declarou. Esta instrução para mover uma acusação contra a directora e uma das educadoras da instituição foi já dada em Agosto, garantiu Senna Fernandes, que diz ainda haver “matéria de facto”. “De acordo com aquilo que foi apurado, obviamente que nós temos matéria. Achamos que aquela matéria é suficiente para acusar. Nós temos matéria de facto”.

Questionado quanto aos sucessivos adiamentos do prazo de conclusão deste processo, Miguel de Senna Fernandes justifica-se com a “complexidade do próprio caso”. “É a complexidade do próprio caso. É só por causa disto. Não tem nada a ver com a relação entre a APIM e o escritório de advogados, [que] é boa. Há uma comunicação boa entre as duas entidades”, frisou. Até agora, não existe qualquer data limite para avançar formalmente com a acusação, cujo teor o responsável não quis revelar, e Senna Fernandes não avança com qualquer previsão para o término do processo interno, admitindo que “o caso está a demorar mais” do que esperava.

À acusação seguir-se-á a fase de defesa das duas funcionárias. A educadora encontra-se afastada da escola desde Maio, enquanto que a directora permaneceu em funções e assim irá continuar, pelo menos até ao término de todo o processo. Em Agosto, Senna Fernandes explicou a este jornal que ambas se encontram em “situações diferentes” e que a acusação iria variar “tendo em conta esta diferença de situações”. Em ambos os casos, o leque sancionatório poderá ir desde uma advertência até ao despedimento. Na altura, o presidente da APIM esperava ter este caso concluído até Dezembro do ano passado.

Em Maio do ano passado, a Polícia Judiciária recebeu sete queixas contra um funcionário do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, entretanto despedido, por alegadamente ter abusado sexualmente de alunas, todas da mesma turma. Após as primeiras queixas, a direcção da escola assumiu, numa reunião com os pais, ter tido conhecimento da primeira queixa a 24 de Abril. Em declarações ao PONTO FINAL, em Maio do ano passado, Senna Fernandes revelou que, nesse mês, também numa reunião com os pais, uma mãe disse que, sete meses antes, tinha levado um caso semelhante à educadora de infância, que decidiu não o transmitir à direcção da escola.