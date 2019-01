Governo vai premiar empresas e projectos das indústrias culturais

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) vai atribuir prémios de excelência a projectos e a empresas na área das indústrias culturais. De acordo com o regulamento publicado ontem em Boletim Oficial, tanto o prémio de excelência de projectos na área das indústrias culturais como o prémio de excelência de empresas na área das indústrias culturais terão como montante máximo 500 mil patacas.

No regulamento lê-se que são destinatários dos prémios de excelência de projectos “as empresas, personalidades ou associações da RAEM que desenvolvem projectos nas áreas das indústrias culturais ou conteúdos culturais e criativos, com maior potencialidade de desenvolvimento comercial, maior impacto ou maior desenvolvimento no mercado”. No caso dos prémios de excelência de empresas, os destinatários são “as empresas que apresentem comprovadamente melhor desenvolvimento financeiro e industrialização”. Para a atribuição dos prémios, será criada a Comissão de Avaliação das Candidaturas a Prémios, que vai avaliar todas as candidaturas.

Os futuros premiados deverão utilizar os prémios pecuniários, dentro de um prazo de dois anos a contar da data da sua atribuição, para fins que contribuam para o desenvolvimento de projectos ou para a promoção e divulgação das empresas. Assim, os vencedores terão de apresentar ao FIC as suas propostas de utilização do prémio para que sejam aprovadas pelo fundo. Depois terão também de apresentar um relatório “devidamente fundamentado e documentado” sobre como foi usado o prémio.

As empresas que pretendam candidatar-se devem estar constituídas na RAEM. Se o empresário comercial for pessoa singular, deve ser residente da RAEM e, em caso de pessoa colectiva, mais de 50% do seu capital social deverá ser detido por residentes da RAEM. As personalidades que se pretendam candidatar também devem ser residentes da RAEM, bem como as associações devem estar constituídas no território. A.V.