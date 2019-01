Associações de trabalhadores migrantes reivindicam salário mínimo universal

Grupos de trabalhadores filipinos e indonésios vão reunir-se, a 12 de Fevereiro, com o Governo, para exigir a inclusão dos empregados domésticos no âmbito do salário mínimo. Estes trabalhadores são dos que pior recebem no território – em média 3.500 a 4.000 patacas por mês – e dos que mais horas trabalham por dia, não menos do que 12 horas diárias.

Catarina Vila Nova

Duas associações de trabalhadores migrantes vão reunir-se no próximo mês com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para reivindicar, entre outros pontos, a implementação de um salário mínimo verdadeiramente universal. Isto depois de, na passada sexta-feira, o Conselho Permanente da Concertação Social (CPCS) ter revelado que decidiu excluir da agenda para este ano a discussão sobre o salário mínimo, promessa esta deixada pelo Chefe do Executivo para o último ano do seu mandato. Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, lamenta esta exclusão e rejeita o argumento de que as empregadas domésticas não contribuem para a economia local.

Está marcada para 12 de Fevereiro a reunião entre a DSAL, a Greens Philippines Migrant Workers Union e o Peduli Indonesian Migrant Workers Concern Group, revelou Benedicta Palcon ao PONTO FINAL. Na lista de reivindicações constam vários pontos, mas o principal será a inclusão dos trabalhadores domésticos no salário mínimo universal. “Nós temos uma longa lista, mas a questão principal será o salário mínimo e o subsídio de alojamento e também a padronização dos contratos”, adiantou a dirigente associativa. “A maioria [das empregadas domésticas] recebe apenas 3.500 ou 4.000 patacas, incluindo o subsídio de alojamento de 500 patacas, mas isto é muito pouco”, afirmou, detalhando que este é o salário médio pago por seis dias de trabalho por semana e entre 12 a 16 horas de trabalho por dia.

Segundo explicou Benedicta Palcon, a esmagadora maioria das empregadas domésticas não tem no seu contrato o horário de trabalho. “Não está escrito nos contratos quantas horas devemos trabalhar, por isso é que também vamos pedir ao Governo para elaborar um contrato-padrão. Assim, muitas coisas podem ser especificadas porque agora apenas escrevem a morada do patrão e quanto é o salário”, afirmou. A lei laboral especifica, no artigo sobre as menções obrigatórias, que o contrato de trabalho deve conter o horário e período normal de trabalho. Por lei, o período normal de trabalho não pode exceder oito horas por dia e 48 horas por semana, estando isento de horário de trabalho quem presta trabalho doméstico.

“ELES NÃO SE ESTÃO A PREOCUPAR COM OS TRABALHADORES DOMÉSTICOS, QUE SÃO QUEM PIOR RECEBE NO TERRITÓRIO”

Sobre a não inclusão da discussão do salário mínimo na agenda para este ano do CPCS, Benedicta Palcon lamenta esta escolha e pede ao Governo para reconsiderar. A dirigente associativa questiona ainda a decisão de aumentar o salário mínimo daqueles que já o recebem – empregados de limpeza e segurança dos espaços comuns dos edifícios de habitação – sem avançar com a universalidade desta política. “Eles não se estão a preocupar com os trabalhadores domésticos, que são quem pior recebe no território. Eles estão a planear aumentar o salário dos seguranças e empregados de limpeza e os trabalhadores domésticos são deixados para trás”, acusa.

Com esta decisão, o deputado Sulu Sou questiona a intenção do Executivo de realmente avançar com a implementação do salário mínimo este ano, como prometeu Chui Sai On durante as últimas Linhas de Acção Governativa. “O Governo prometeu implementar o salário mínimo este ano, mas é muito estranho que, na reunião da semana passada [do CPCS], isto não tenha sido incluído na agenda. Faz-nos questionar se o Governo vai continuar a violar a sua promessa”, atirou o deputado pró-democracia, em declarações a este jornal. Sulu Sou disse ainda não ter recebido qualquer resposta do Chefe do Executivo quanto à proposta de lei do salário mínimo por si apresentada, já no início deste mês. Proposta esta que, recorde-se, deixava de fora os trabalhadores domésticos e as pessoas com deficiência.

“UM DIREITO BÁSICO É ALGO QUE, POR PRINCÍPIO, NÃO PRECISARIA DE SER DISCUTIDO”

Confrontada com o argumento de que os empregados domésticos não devem ser incluídos no âmbito do salário mínimo porque não contribuem para a sociedade, Benedicta Palcon responde que, sem estes trabalhadores, muitos pais teriam que ficar em casa a cuidar dos próprios filhos. “Os trabalhadores domésticos dão um enorme contributo, especialmente porque se não forem contratados, a família não pode contribuir para a sociedade e tem que ficar em casa a tomar conta das crianças. Os trabalhadores domésticos são verdadeiramente uma grande contribuição e podem ajudar na produtividade, não directamente na sociedade, mas através da família que trabalha”, afirmou.

Argumento semelhante foi apresentado por um professor da Universidade de Macau, especialista em gestão de recursos humanos, para responder à mesma questão. “Ainda que o trabalho doméstico não possa ser quantificado, definitivamente, eles são mais produtivos do que alguns profissionais que existem na sociedade. Por isso, eu rejeito esta ideia de que os empregados domésticos não contribuem para a economia. De facto, alguns são contratados para que, por exemplo, a mãe possa trabalhar”, explica o académico, que pediu para não ser identificado.

Este professor não considera que a inclusão dos empregados domésticos no âmbito do salário mínimo universal vá resultar numa pressão económica insuportável para estas famílias. “Em primeiro lugar, quem decide contratar um empregado doméstico é porque tem capacidade para o fazer. Acrescentar mais algumas patacas ao seu salário não seria uma pressão excessiva”, afirmou. Em Macau, a mediana do rendimento mensal é de 16 mil patacas, indicam dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). “Um direito básico é algo que, por princípio, não precisaria de ser discutido. Devia, por princípio, ser implementado”, frisou.