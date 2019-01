Tak Chun Macau Art Garden promove Semana da Arte até domingo

Cerca de 40 artistas locais mostram trabalho na Semana de Arte promovida pelo Tak Chun Macau Art Garden, que arrancou este sábado com a inauguração do mural da autoria de Joaquim Franco. No próximo fim-de-semana, há mais exposições e um mercado de artesanato no espaço que agora assume o nome do seu mecenas, a empresa promotora de jogo Tak Chun. No domingo, James Chu, Alice Kok e Joaquim Franco orientam um ‘workshop’ de artes para crianças.

Cláudia Aranda

Foi com a inauguração oficial do mural da autoria de Joaquim Franco, a abertura de uma exposição colectiva de artistas locais e de uma instalação de luzes que arrancou no sábado passado a Semana da Arte promovida pelas associações que dinamizam o Tak Chun Macau Art Garden. As actividades inseridas nas festividades do Ano Novo Chinês e do 20º aniversário da transferência de Macau para a China, vão prolongar-se até ao próximo fim-de-semana.

“Criámos esta Semana da Arte para mostrar ao público o que temos estado a fazer, queremos que as pessoas venham e apreciem o nosso resultado artístico”, explicou ao PONTO FINAL, Alice Kok, presidente da Art For All Society (AFA). Além da exposição colectiva, os artistas que trabalham no Macau Art Garden abriram as portas dos seus ateliês no dia aberto ao público, que se realizou ontem.

Na próxima sexta-feira, dia 1 de Fevereiro, às 18 horas, é inaugurada outra exposição, de Intercâmbio Cultural entre artistas de Macau e Hong Kong. No sábado, a partir do meio-dia e até às 22 horas, decorre um mercado de artesanato do Ano Novo Chinês, com um interlúdio às 18 horas para a actuação musical de Rachel Lau. A semana completa-se no domingo, 3 de Fevereiro, com uma oficina de artes para crianças e pais, orientada pelos artistas de Macau e dois dos mentores do projecto Macau Art Garden, James Chu e Alice Kok. O pintor Joaquim Franco também se juntará ao grupo que vai trabalhar com os mais novos.

No edifício de cinco andares, com cerca de 50 anos, trabalham pelo menos 40 artistas, só a AFA tem à volta de 45 membros, disse Alice Kok, frisando que é “de facto um grupo grande de artistas locais que trabalha neste prédio”. “Além da AFA, também temos a Macau Artist Society como uma das associações que compartilham os estúdios. Temos artistas como James Chu, que é o coordenador de todo o projecto. Temos Franco que pintou o mural. O artista Lok Hei que é o presidente da Macau Artist Society”, disse a presidente da AFA.

Entre os nomes de artistas que participam na exposição incluem-se Tang Kou Hou, vencedor do Prémio Fundação Oriente/Artes Plásticas atribuído pela Fundação Oriente em 2017; MJ Lee, artista da Coreia do Sul, que agora é residente de Macau e que utiliza também os estúdios; Belinda Chim, artista de caligrafia; Sérgio Rolo, actor-manipulador de fantoches e marionetas que contribui com uma peça de vídeo-arte; Sara Hung, ilustradora; Yolanda Kog, também artista de ilustração. No terraço do prédio foi criada uma instalação de luz e, ao longo desta semana, o café do Macau Art Garden vai estar aberto no final do dia para que as pessoas apareçam para um copo.

Encontrar apoio privado às artes não é fácil

A pintura em grande escala da fachada do edifício do Macau Art Garden contou com o apoio do Grupo Tak Chun, empresa de promoção de jogo, que agora dá o nome ao prédio. O projecto Macau Art Garden foi inaugurado em 2016, com vista a albergar os estúdios e exposição dos artistas, que beneficiam de descontos nas rendas. O apoio da empresa ‘junket’ angariadora de apostadores teve início em Julho de 2017, adiantou Alice Kok.

O edifício é descrito pelos seus promotores como “o primeiro edifício da cidade dedicado à criação e exposição artística local”, estabelecido, inicialmente, com o apoio do Governo, da Art For All Society, Macao Artist Society, Macao Sky and Earth Ceramic Association e Macao Sculpture Association. “Éramos umas poucas associações e juntámo-nos para alugar este espaço e criar o Macau Art Garden”, explicou Alice Kok.

O projecto arrancou com as associações mas, passados dois anos de gestão do espaço, foi necessário contactar o Governo e tentar encontrar patrocinadores privados para a renovação da fachada e do prédio. “Encontrámos o grupo Tak Chun”, disse Alice Kok, adiantando que encontrar apoios financeiros privados, fora do espectro governamental, não é fácil. O Grupo Tak Chun patrocina também o pagamento do arrendamento do prédio, foi esse apoio que permitiu oferecer valores reduzidos de renda aos artistas, explicou a presidente da AFA. Entretanto, para as associações que promovem o projecto, a Semana da Arte é também uma forma de mostrar trabalho com vista a garantirem a continuidade do apoio financeiro privado, acrescentou.