Sulu Sou pede resultados de medidas de redução de desperdício proveniente de eventos

O Governo deve disponibilizar dados relativos à fiscalização da implementação das instruções para “a redução, o tratamento e a separação de resíduos de materiais resultantes de convenções e exposições”, tanto pelos privados como pelo sector público, pede Sulu Sou. O deputado interroga ainda se a “redução de desperdício de exposições” vai integrar os requisitos para a atribuição do Prémio Hotel Verde.

“A protecção ambiental é um trabalho de longo prazo. Além da educação e da publicidade, as políticas e leis governamentais devem acompanhar os tempos. Caso contrário, Macau ficará sempre atrás de outros territórios e tornar-se-á um fardo para o mundo”, disse o deputado pró-democracia ao PONTO FINAL, numa manifestação de frustração perante aquilo que são as políticas do Governo, a sua aplicação na prática e o seu ajustamento a novos problemas.

Em interpelação escrita, o deputado pró-democracia Sulu Sou pede que o Governo apresente estatísticas relativamente ao uso das instruções para “a redução, o tratamento e a separação de resíduos de materiais resultantes de convenções e exposições”. As instruções foram elaboradas com vista a articular com a política de tratamento de resíduos sólidos “Reciclagem e redução de resíduos a partir de fonte” definida no “Planeamento da Protecção Ambiental de Macau 2010-2020”. O objectivo é reduzir a pressão causada por resíduos de convenções e exposições nas instalações de tratamento de resíduos de Macau.

No documento da interpelação, que deverá ter sido recebida hoje pelo Executivo, o deputado questiona: “Depois que as instruções foram publicadas, como é que o Governo tem monitorizado a implementação das orientações durante as diferentes fases de um evento?”. Sulu Sou sublinha que “todos os anos, diferentes departamentos governamentais organizam muitos grandes eventos”, dando como exemplo o desfile do Ano Novo Chinês, o Festival da Luz, a Maratona Internacional. “Mas como é que monitoriza as suas próprias agências quando organiza tais eventos?”, interroga.

Além dos grandes eventos públicos, há igualmente “muitos hotéis em Macau com locais de exposição em grande escala”. Assim sendo, o deputado quer saber se o Governo vai acrescentar a “redução de desperdício de exposições” aos critérios para a atribuição do Prémio Hotel Verde Macau. O deputado quer saber também se o Governo dispõe de mecanismos de avaliação ou revisão da implementação das referidas orientações para fiscalizar eficientemente a redução de resíduos de diferentes exposições e grandes eventos. É solicitado ao Governo que partilhe estatísticas e é perguntado também se há intenção de alargar estas orientações a outros aspectos para promover a política de redução de desperdício.

materiais resultantes de convenções e exposições” foram elaboradas com vista a articular com a política de tratamento de resíduos sólidos “Reciclagem e redução de resíduos a partir de fonte”, definida no “Planeamento da Protecção Ambiental de Macau 2010-2020”. O objectivo é incentivar as várias partes participantes nas convenções e exposições de Macau, incluindo administradores de locais para convenções e exposições, entidades organizadoras, entidades adjudicatárias, empresas de prestação de serviços de concepção e decoração, empresas de promoções, expositores, sector de transporte e empresas de limpeza a adoptarem projectos mais adequados à protecção ambiental e a reduzirem, através de métodos relativos à redução dos resíduos na fonte e à reutilização e à recolha selectiva dos resíduos, os resíduos de materiais decorativos resultantes de convenções e exposições, bem como a realizarem o pré-tratamento apropriado desses resíduos, de modo a minimizar o impacto produzido pelos resíduos no funcionamento de instalações de tratamento de resíduos sólidos de Macau.