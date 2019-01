Falta de mão-de-obra é obstáculo à diversificação da economia, dizem economistas

O relatório anual sobre a liberdade económica da Heritage Foundation indica que a economia de Macau é a 34.ª mais livre a nível internacional e a 9.ª na região Ásia-Pacífico. Este relatório diz que um dos desafios de Macau é a diversificação da economia, o que, para Albano Martins e José Morgado, tem como obstáculo a falta de recursos humanos no território.

Macau tem a 34.ª economia mais livre do mundo e a 9.ª da região Ásia-Pacífico. É o que indica o ranking anual da Heritage Foundation sobre a liberdade económica em 186 países, analisando factores como a integridade dos governos, a carga fiscal ou a liberdade de investimento. O relatório indica que Macau está abaixo da média no que diz respeito à integridade do Governo, à liberdade de negócios e à liberdade laboral e diz ainda que há três desafios: o risco da lavagem de dinheiro, a necessidade de diversificar a economia e reduzir a dependência das receitas do sector do jogo. Para o economista José Morgado, um dos entraves à diversificação é a falta de mão-de-obra. Albano Martins concorda: “[A falta de mão-de-obra] tem enfraquecido brutalmente os negócios porque, não existindo mão-de-obra, dificilmente é possível a maior parte das empresas poderem contratar e expandir os seus negócios”. Por seu lado, José Luís Sales Marques desvalorizou este índice de liberdade económica.

Neste ranking elaborado pela Heritage Foundation, Macau tem uma pontuação total de 71, mais 0,1 pontos comparativamente com o ano passado. Assim, Macau fica acima da média mundial. Num total de 186 países analisados, Macau está em 34.º a nível mundial e em 9.º na região Ásia-Pacífico. Macau fica abaixo da média mundial em três categorias: integridade do Governo, liberdade de negócios e liberdade laboral. Pelo contrário, Macau ultrapassa a média geral nos índices de direitos de propriedade, eficácia judicial, despesas do Governo, saúde fiscal, liberdade comercial, liberdade de investimento e liberdade financeira.

Este índice diz também que Macau tem três desafios: o risco da lavagem de dinheiro, a necessidade de diversificação da economia e a redução da dependência das receitas do sector do jogo. Hong Kong lidera este ranking, seguido de Singapura, Nova Zelândia e Suíça, respectivamente. Portugal está na 62.ª posição, com um índice de 65,3, e a China ocupa o 100.º lugar.

A Heritage Foundation é um ‘think tank’ sediado em Washington D.C., nos Estados Unidos. O grupo define a liberdade económica como “o direito fundamental de qualquer ser humano controlar o seu trabalho e a sua propriedade”. O ranking é elaborado através de 12 categorias, em que cada país obtém uma pontuação entre zero e 100. A média das 12 categorias perfaz, depois, o índice total de cada país.

“NÃO HÁ DIVERSIFICAÇÃO SE NÃO HOUVER MÃO-DE-OBRA”

Ao PONTO FINAL, o economista José Morgado afirmou que “a liberdade económica acaba por ser condicionada directa ou indirectamente pelo Governo”. “A economia de Macau, como todos sabem, é uma economia que assenta, essencialmente, nos pilares do jogo e do turismo”, começou por explicar o economista, acrescentando que “são sectores muito específicos cuja liberdade está relacionada com o Governo”. “Eu diria que a liberdade económica é aquilo que o Governo permite”, afirmou. “A questão da diversificação económica diria que é uma panaceia. Macau, para diversificar a economia, tem que a diversificar através do jogo. Quem tem de intervir neste campo são os próprios casinos, onde existe uma centralização da economia”, afirmou.

A falta de recursos humanos é, para José Morgado, um obstáculo: “Um dos entraves de Macau é a mão-de-obra. Em termos do Governo temos de ver qual a mão-de-obra que eles têm e, em termos do privado, também não têm grande mão-de-obra. O sistema escolar em Macau é relativamente recente em termos universitários e as alternativas é a gente que vem de fora e a gente que vem de fora não é propriamente fácil por causa da política de Macau”.

“A área onde eles acertam em cheio é a liberdade laboral”, disse ao PONTO FINAL Albano Martins, em referência a um dos pontos que o relatório aponta estar abaixo da média mundial. E acrescentou: “Estamos a falar de economia livre e da liberdade de ir buscar trabalhadores para os postos de trabalho e, na maior parte dos casos, esta situação não é possível porque o Governo continua convencido de que mesmo não tendo mão-de-obra suficiente não se pode ir buscar outra mão-de-obra”. “Isto é que tem afectado a maioria dos negócios de pequenas e médias empresas”, afirmou o economista.

“Há uma opção clara da parte do Governo de haver um ‘plafond’ para a entrada de mão-de-obra estrangeira”, o que, para Albano Martins, “tem enfraquecido brutalmente os negócios porque, não existindo mão-de-obra, dificilmente é possível a maior parte das empresas poderem contratar e expandir os seus negócios”. “Não há diversificação nenhuma se não houver mão-de-obra”, sublinhou o economista. “Há aí um papão que está a impedir uma decisão que devia ser racional e que está, cada vez mais, a ser mais irracional. Isto vai encarecer todo o tecido económico local, tornando a economia menos competitiva. É preciso ter muito cuidado e não ser tão troglodita na maneira como se está a criar dificuldades ao aparecimento de mão-de-obra nacional”, afirmou.

FIM DAS OFFSHORES SEM INFLUÊNCIA

Para os dois economistas, a lei que vai ditar a revogação do regime das ‘offshores’ a partir de 1 de Janeiro de 2021 em nada vai alterar o panorama da economia de Macau. “A questão das actividades ‘offshore’ não tem grande influência para a economia de Macau, é uma actividade marginal. A actividade ‘offshore’ foi importante para as empresas sediadas em Macau por força de não serem tributadas, mas diria que não representam assim tanto porque a economia de Macau assenta nos casinos, no entretenimento e no turismo”, disse José Morgado. Albano Martins concorda: “Eu não vejo que possa alterar grande coisa”. “Macau está mal habituado, não está habituado a competir com as outras economias em termos de uma tributação que é mais forte nos outros sítios. Macau não precisa de ter tributação mais forte”, acrescentou.

Por seu lado, o economista José Sales Marques desvalorizou este relatório da Heritage Foundation, dizendo que “esses relatórios são feitos para quem lhes interessa, são feitos para atingir certos objectivos”. “Quanto muito, olho para esse índice com um certo afastamento porque a liberdade económica não é um conceito facilmente definível. Há muitas ideias diferentes sobre o que é a liberdade económica. O liberalismo económico não é propriamente a doutrina que eu costumo seguir, portanto eu tenho sempre um pé atrás relativamente a essa questão”, afirmou José Sales Marques.