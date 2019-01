Classificação de Iec Long só depois de concluído o processo judicial

Alexis Tam assegurou que, uma vez concluído o processo judicial relacionado com o terreno da Fábrica de Panchões Iec Long, o Instituto Cultural vai dar início ao respectivo procedimento de classificação. Segundo indica um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura indicou que o local poderá ser classificado como zona antiga de indústria ou património cultural, questão esta que poderá ser alvo de uma consulta pública, acrescentou o governante.

Uma vez finalizado o processo judicial do terreno da Fábrica de Panchões Iec Long, o Instituto Cultural irá iniciar os serviços de classificação de património cultural, de acordo com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural. Isto mesmo afirmou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. A mesma nota refere que Alexis Tam indicou que aquele local, situado junto à Vila da Taipa, poderá ser classificado como zona antiga de indústria ou como património cultural, matéria esta que poderá futuramente ser alvo de uma consulta pública.

Alexis Tam indicou que os trabalhos de revitalização da zona dos estaleiros de Lai Chi Vun, cujo procedimento de classificação foi recentemente concluído, poderão servir como referência para a Fábrica de Panchões de Iec Long. O governante disse ainda que, naquele sítio, poderá nascer uma zona cultural, à semelhança das Casas-Museu da Taipa, de forma a criar mais espaços de lazer para a população. Para o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, a Fábrica de Panchões Iec Long é um “símbolo significativo de uma antiga indústria do Sul da China, com um valor histórico-cultural idêntico aos estaleiros de Lai Chi Vun”. C.V.N.