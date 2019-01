Aprovado na generalidade novo regime das seguradoras

As alterações ao regime das seguradoras, que prevêem um reforço da supervisão e medidas mais apertadas, foram aprovadas na generalidade pelos deputados na passada sexta-feira. Os montantes do capital mínimo das seguradoras que exploram os ramos gerais e o ramo vida vão duplicar, respectivamente, para 30 milhões e para 60 milhões de patacas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou na generalidade, na passada sexta-feira, a revisão ao Regime Jurídico do Acesso e Exercício à Actividade Seguradora. Segundo explicou Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, “as alterações visam aperfeiçoar os normativos vigentes para a sua adequação ao actual desenvolvimento social e às necessidades verificadas ao nível da supervisão financeira no cenário internacional”. Com a proposta de lei, o Governo pretende reforçar as condições de acesso à actividade, bem como das exigências em termos de social e garantias, aumentando-se o montante do capital social e do fundo de estabelecimento das seguradoras.

“As alterações a serem introduzidas nesta proposta de lei visam aperfeiçoar os normativos vigentes para a sua adequação ao actual desenvolvimento social e às necessidades verificadas ao nível da supervisão financeira no cenário internacional, cujas finalidades consistem, fundamentalmente, na regulamentação do exercício das actividades seguradora e resseguradora e dos direitos e deveres dos operadores deste sector, de modo a conferir uma maior garantia aos consumidores de seguros, bem como a estimular o desenvolvimento estável do sector segurador”, explicou o governante.

As alterações ao regime das seguradoras passam por um reforço das condições de acesso à actividade, incluindo a extensão do âmbito para verificação da idoneidade dos requerentes e a extensão dos requisitos exigidos, em termos de idoneidade dos membros dos órgãos de administração. Por outro lado, propõe-se também um reforço das exigências em termos de capital social e garantias, aumentando-se o montante do capital social e do fundo de estabelecimento das seguradoras. Os montantes do capital mínimo das seguradoras que exploram os ramos gerais e o ramo vida vão duplicar, respectivamente, para 30 milhões e para 60 milhões de patacas.

O Executivo quer ainda, com estas alterações, um aperfeiçoamento da supervisão da actividade das seguradoras. “Face à complexidade crescente verificada na estrutura de grupos no sector segurador, a qual implica, necessariamente, uma fiscalização e supervisão transfronteiriça, torna-se indispensável a introdução do esquema de supervisão em base consolidada, no sentido de fortalecer os meios de supervisão”, justificou o secretário. A revisão inclui também uma regulamentação específica no âmbito do dever de sigilo, uma actualização dos suportes e formas de conservação de documentos e uma alteração do regime de intervenção e reforço das sanções aplicáveis.

Dados avançados por Lionel Leong na sessão plenária de sexta-feira referem que, desde que foi criado, há mais de duas décadas, o mercado segurador tem registado “um rápido crescimento”. Os prémios brutos das seguradoras aumentaram mais de 25 vezes, tendo ascendido a 21,9 mil milhões de patacas em 2017, enquanto que os activos das seguradoras aumentaram mais de 50 vezes, para 110 mil milhões de patacas em 2017.

SECRETÁRIO ADMITE DISCUTIR TRANSPARÊNCIA DAS INDEMNIZAÇÕES

Ainda na sexta-feira, o hemiciclo aprovou também o relatório sobre a execução orçamental referente a 2017. Contudo, ainda que o parecer tenha sido aprovado por unanimidade, alguns deputados acusaram o Governo de falta de transparência por não incluir no orçamento as indemnizações devidas pelo Executivo pela interrupção de determinados projectos de obras públicas. De acordo com a Rádio Macau, Au Kam San foi um deles. “Não sei se, no futuro, vamos continuar com este tipo de acordos. O secretário concorda com estes acordos confidenciais ou não?”, questionou o deputado pró-democracia, citado pela emissora.

Em resposta, o secretário para a Economia e Finanças admitiu que o assunto podia ser discutido na Comissão de Acompanhamento dos Assuntos de Finanças Públicas, mas atirou a questão também para a tutela dos Transportes e Obras Públicas. “Em relação ao acordo de sigilo, se há ou não limitações, isso já não tem a ver com as Finanças, mas com a respectiva entidade tutelar. Essa questão não tem directamente a ver com a execução orçamental de 2017. Assim sendo, se calhar, pode ser submetida à Comissão de Acompanhamento dos Assuntos de Finanças Públicas para tornar as coisas mais claras. Estamos dispostos a fazer isso”, assumiu o governante.

Em específico, os deputados confrontaram Lionel Leong com os casos da habitação pública de Mong Há e do parque de materiais e oficinas do metro ligeiro, cujas indemnizações não foram reveladas pelo Governo. José Pereira Coutinho disse mesmo estar “chocado” com estas situações. “Erário público é erário público. Cheguei a pensar que estávamos a falar de uma empresa privada. Fico chocado por o Governo dizer que os montantes não podem ser revelados porque é ridículo”, atirou o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau. Na passada sexta-feira foi ainda aprovado na especialidade o Regime de Benefícios Fiscais para a Reconstrução de Edifícios.