Sulu Sou: “A comunicação social não é uma plataforma de propaganda do Governo”

Os artigos referentes ao crime de ultraje e aos órgãos de comunicação social da lei do hino foram aqueles que mais discussão ontem geraram, principalmente entre Sulu Sou e a secretária para a Administração e Justiça. O deputado pró-democracia criticou o recurso à criminalização como forma de incutir o sentimento de “amor à pátria” e defendeu que os órgãos de comunicação social não são uma “plataforma de propaganda do Governo”. Sónia Chan defendeu as alterações ao diploma, aprovadas na especialidade, com o dever da RAEM em “proteger os símbolos e emblema nacionais”.

De acordo com a proposta de lei, o Governo pode “solicitar aos meios de comunicação social que se adequem ao desenvolvimento das acções de divulgação sobre o hino”, algo que Sulu Sou entende que tem “implicações na liberdade dos meios de comunicação”. Sónia Chan explicou que a obrigação de divulgação do hino é do Governo e que os media são uma “plataforma de divulgação”. “Não vamos obrigar os media a fazer isto, mas o Governo espera poder contar com a colaboração dos media”, disse a secretária, ao que Sulu Sou respondeu que “a comunicação social não é uma plataforma de propaganda do Governo”.

Sobre o artigo que define o crime de ultraje aos símbolos e representações nacionais, punido com pena de prisão até três anos, Sulu Sou comparou esta penalização com o que está previsto na lei do interior da China: “A lei do hino da China é através de advertência administrativa e quando chega à RAEM parece que estamos a criar uma lei ainda mais rigorosa”. O pró-democrata defendeu ainda que os ideais de “amor e respeito à pátria” não devem ser forçados através de penalização, evocando o exemplo do Massacre de Tiananmen. “Não é necessário falar todos os dias de amor [à pátria]”, atirou o deputado, na declaração de voto.

Por sua vez, Ma Chi Seng argumentou que a lei ontem aprovada “é o resultado de um consenso” e que esta merece a aprovação da maior parte dos cidadãos. “Esta lei coaduna-se com a nossa lei estatal do hino da China. Não é preciso exagerar as questões”, defendeu o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo. Já Mak Soi Kun apontou que, “aqui em Macau, parece que há falta de solenidade nestas situações”. “Devemos reflectir se os cidadãos de Macau psicologicamente já regressaram à pátria”, sublinhou. C.V.N.