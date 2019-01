Pansy Ho e Fundação Henry Fok acordam controlo do império do jogo de Stanley Ho

A empresária Pansy Ho e a Fundação Henry Fok anunciaram ontem um acordo para garantir o controlo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) Holdings Ltd e da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), fundadas pelo magnata do jogo Stanley Ho. A aliança foi anunciada pela empresa de Hong Kong Shun Tak Holdings Ltd, de Pansy Ho, filha mais velha de Stanley Ho, fundador da SJM Holdings e da STDM, e noticiada ontem pelo GGRAsia.

Com esta aliança, Pansy Ho e a Fundação Henry Fok passam a assegurar 53,012% das acções da STDM, de acordo com a informação prestada pela empresa. A fundação possui uma participação de 26,576% na STDM, a Shun Tak controla 15,781%, enquanto o restante capital é garantido por interesses associados a Pansy Ho, que é co-presidente e importante accionista da MGM China, empresa que também explora o jogo em Macau e nasce de uma parceria entre a multimilionária e a norte-americana MGM Resorts.

A STDM controla 54,11 por cento da SJM Holdings, de acordo com o seu último relatório anual do ano de 2018. Segundo o GGRAsia, na nota refere-se ainda a intenção de ser apresentada uma proposta comum para a eleição de membros da direcção da STDM, o que deve acontecer até 31 de Março de 2019, e avançar para a nomeação do presidente e do director executivo da STDM.

Em causa está a luta pelo poder daquele que é o maior império do jogo em Macau, criado por Stanley Ho que, até ao final de 2001, beneficiou do facto de deter o monopólio da concessão dos casinos no território. Em 2018, a irmã e parceira de negócios de Pansy Ho passou a ocupar a presidência da SJM Holdings, na qual também pontua a quarta mulher de Stanley Ho, Angela Leong, directora executiva, e importante accionista individual, mas que poderá ver reduzida no futuro a sua influência na gestão da empresa.