Leong Sun Iok alerta para “armadilha” do imobiliário na China

O deputado Leong Sun Iok alertou ontem para a “armadilha” da compra de habitação na China, na qual terão caído alguns residentes de Macau. Durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem, o legislador revelou ter recebido várias queixas de pessoas envolvidas em situações de alegadas fraudes imobiliárias. O problema, defende Leong, está nos diferentes regimes jurídicos em vigor na região da Grande Baía e pede que haja um maior contacto entre os governos das três regiões para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

Segundo revelou ontem Leong Sun Iok, alguns residentes de Macau enviaram-lhe pedidos de ajuda por terem caído na “armadilha” da compra de habitação na China. O deputado, ligado aos Operários, explica que os promotores imobiliários e os mediadores prestaram informações falsas, não passaram recibos de pagamento e suspeita-se que tenham utilizado carimbos e contratos que não satisfaziam os critérios oficiais, situações que podem implicar infracçōes. “Como a situação é complicada e os processos judiciais são morosos, é possível que esses promotores já tenham procedido à reestruturação dos seus bens ou pedido falência, o que deixa as vítimas bastante desamparadas, com receio de perderem as suas poupanças”, denunciou.

“Devido à diferença entre os regimes jurídicos das três regiões, as formalidades e os procedimentos de compra e venda de imóveis são diferentes. Os residentes de Macau não conhecem a legislação e a realidade do interior da China, nem a situação dos terrenos, nomeadamente se os projectos estão devidamente autorizados”, disse o deputado, acrescentando que alguns promotores imobiliários recorrem a métodos como publicidade exagerada ou falsa.

Assim, Leong Sun Iok defende que os serviços competentes devem dialogar com as autoridades do interior da China, com o intuito de criar um mecanismo de ajuda para proporcionar garantias adequadas aos residentes de Macau que pretendem investir no sector imobiliário da China. O deputado refere ainda que, na China, foram já definidos diplomas legais para a fiscalização de compra e venda de novas habitações e que cada transacção tem de ser registada nos Serviços de Gestão de Habitação. C.V.N.