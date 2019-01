Jovens com menos de 25 anos excluídos do acesso à habitação económica

A exclusão do acesso à habitação económica de jovens menores de 25 anos preocupa os deputados. Por outro lado, as medidas introduzidas para impedir que a habitação económica assuma a natureza de bem de investimento pode ter impacto na “futura dinamização do mercado das habitações económicas”, alertam os membros da 1ª Comissão Permanente da AL, que ontem analisou a alteração à lei da habitação económica.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Os membros da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) consideram que o aumento de idade de 18, em vigor, para os 25 anos para candidatura à habitação económica vai limitar a procura e não soluciona o problema de habitação dos residentes. “Sem oferta, qual a bondade da alteração desta lei, as alterações não vão conseguir alcançar os objectivos”, referiu ontem o presidente da 1ª Comissão Permanente, Ho Ion Sang. A questão do limite de idade já havia sido amplamente discutida por altura da revisão do regime de habitação social, que exclui os jovens até aos 23 anos.

Além disso, “se a habitação económica tem sempre natureza de habitação económica, então como é que o Governo vai dinamizar o mercado das habitações económicas”, questionaram os deputados, porque, de acordo com as fórmulas estabelecidas, nesta proposta de lei, “no futuro o preço vai ser muito reduzido e por isso, como é que o Governo vai motivar os proprietários a revenderem a sua casa”, interrogaram-se.

Ontem a 1ª Comissão Permanente reuniu-se para análise e discussão da proposta de alteração à lei da habitação económica de 2011. Na nota justificativa o Governo refere três objectivos principais, que é ajudar a solucionar o problema de habitação dos residentes, melhorar o procedimento de candidaturas com vista a atribuir os recursos afectos à habitação pública de forma mais justa e razoável e impedir que a habitação económica assuma a natureza de bem de investimento.

Na lei vigente as fracções construídas estão sujeitas a um prazo de inalienabilidade de 16 anos, a contar da data de emissão da licença de utilização. Na nova proposta, o período de tempo até que as unidades habitacionais económicas possam ser revendidas seria reduzido de 16 anos para seis a contar da data da entrega da fracção, ou decorridos menos de seis anos, mediante a verificação de circunstâncias excepcionais, como morte ou doença grave de membro do agregado familiar. O proprietário deve, no entanto, dar direito de preferência ao Instituto de Habitação, caso este decline, o direito de preferência deve ser dado à lista com a ordenação de candidatos, caso ainda se encontre válida, só depois a outros residentes permanentes da RAEM.

Por outro lado, os preços são estabelecidos de acordo com a fórmula definida na proposta de lei, que inclui factores como a idade dos prédios. “Se calhar o proprietário do prédio adquiriu por um milhão e com os cálculos e este estatuto de preferência o proprietário não consegue obter lucros através desta revenda”, disse. Os deputados não entendem “as razões para a definição dos preços da revenda, se os preços calculados forem reduzidos então os proprietários vão deixar de estar interessados em colocar a sua habitação económica em revenda”, disse o presidente da comissão, com implicações na “dinamização do mercado das habitações económicas”.

Na opinião do presidente da comissão, se não houver incentivos oferecidos às famílias para vender as propriedades, as casas poderão tornar-se “um activo sem liquidez”. Os deputados estão preocupados, também, com a demora que o processo de avaliação dos processos vai sofrer com as alterações sugeridas. “Nesta proposta, como foi eliminada a apreciação preliminar, o Governo vai logo fazer a apreciação substancial, isto exige tempo e quanto tempo leva o Governo para concluir a apreciação de todos os boletins? E, uma vez que, no futuro, o Governo vai introduzir o sistema de pontuação para atribuição das habitações, quanto tempo vai levar para concluir todo o processo de candidatura?”, disse Ho Ion Sang, lembrando que em 2015 o processo de candidaturas contou com 46 mil boletins submetidos.