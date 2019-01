Henrique Sá Pessoa quer cozinha portuguesa contemporânea “bem representada”, “coisa que não existe em Macau”

Henrique Sá Pessoa, que já acumula duas estrelas Michelin e seis restaurantes em Lisboa e no Porto, é o ‘chef’ executivo do novo restaurante Chiado, no Sands Cotai Central. O ‘chef’, popularizado pelos programas de televisão em Portugal, quer que o Chiado se torne a maior referência da cozinha portuguesa em Macau.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

No restaurante Chiado, no Sands Cotai Central, há bacalhau à Brás com gema de ovo e puré de cebola, borrego com migas de espargos do Alentejo, leitão da Bairrada servido com puré de batata doce, pak choi e laranja, sopa de abóbora com leve toque tailandês, que inclui leite de coco, camarão e amêndoas. A cataplana é de camarão tigre ou de lavagante, acompanhada de batata doce perfumada, erva príncipe e gengibre. Bomba de chocolate, com caramelo salgado e gelado de avelã, é o nome que descreve uma das sugestivas sobremesas. Na sua essência, é cozinha portuguesa. Mas tendo trabalhado na Austrália, nos Estados Unidos, em Londres, essa internacionalização está patente na cozinha do Chiado, onde “nenhum prato é tradicional, mas nenhum desrespeita a tradição”, explicou ao PONTO FINAL Henrique Sá Pessoa, que já acumula duas estrelas Michelin, atribuídas em 2017 e em 2018, ao seu restaurante Alma, em Lisboa. O ‘chef’, que se tornou cara familiar de programas de televisão em Portugal, num dos quais – “Manual de Instruções” – ensinava a estrelar um ovo, a fazer um refogado ou a cozer esparguete, já lidera seis restaurantes, cinco em Lisboa e um no Porto. “Entre Pratos”, “Ingrediente Secreto” e “Na Cozinha com Henrique Sá Pessoa” foram outros dos seus programas televisivos. Aliás, é à televisão, mais do que às estrelas Michelin, que o ‘chef’ diz dever a sua popularidade. Agora, em Macau, é o ‘chef’ executivo do novo restaurante Chiado, no Sands Cotai Central, onde disponibiliza uma carta que é uma espécie de um ‘best of’ da sua cozinha em Portugal. Para assegurar um acompanhamento regular do projecto, Henrique Sá Pessoa vai passar a vir a Macau de três em três meses para “mostrar que não é só o meu nome que está à porta, mas que também estou presente e que me preocupo”, disse.

– Como surge esta oportunidade de abrir o restaurante em Macau? Foi um convite?

Henrique Sá Pessoa – Isto começou há cerca de dois anos e meio, mais ou menos. Na altura, fui contactado por uma pessoa aqui do Sands porque eles tinham, inicialmente, contemplado um restaurante português, mas ainda estavam um bocadinho indecisos se iria ser um restaurante macaense. Mas à última da hora começaram a ponderar a hipótese de procurar um ‘chef’ português. Uma pessoa que trabalha aqui nos recursos humanos foi a Portugal, conhecemo-nos, convidaram-me para ficar. Fizemos algumas provas e fomos evoluindo no nosso namoro até que chegou ao ponto de fazer uma proposta para fazer um contrato de consultoria.

– Essa proposta surge antes do restaurante em Lisboa, Alma, ganhar as duas estrelas Michelin.

O namoro começou mesmo antes das estrelas. Aliás, nós fizemos a nossa parceria dois meses antes da primeira estrela. Depois houve um atraso grande no projecto, porque esta ala estava toda fechada, e depois arrancámos com o projecto. Inicialmente ia arrancar em Janeiro de 2018, mas não arrancou, depois era para arrancar em Junho, em Julho, finalmente arrancou em Outubro de 2018.

– As estrelas Michelin não foram então determinantes para esta extensão a Macau.

Na altura não era condicionante, claro que foi um bónus para eles e para mim também. Mas mais para eles, porque eles não estavam à espera, mas não foi uma imposição por parte deles, de ser um ‘chef’ com estrelas Michelin.

– Porquê esse interesse em expandir-se para Macau?

Para mim o interesse é ter uma cozinha portuguesa, moderna, actual, contemporânea, bem representada fora de Portugal, coisa que não existe em Macau. Com todo o respeito aos restaurantes que cá estão, são restaurantes de outra geração e de outra altura. Acho que a ideia que as pessoas têm da cozinha portuguesa cá está um bocadinho fora da realidade daquilo que é hoje em dia a cozinha portuguesa em Portugal.

– A sua carta está a ter receptividade, qual é o retorno?

Para um restaurante que praticamente não teve publicidade, no mês de Dezembro servimos uma média de 60 almoços e uma média de 120 refeições por dia, acho que é impactante, considerando que estamos numa zona [do hotel] que não é propriamente privilegiada. Inicialmente, quando vi a localização, não fiquei particularmente entusiasmado, mas quando me explicaram como o projecto vai ser no futuro, aí sim, consegui ter uma visão mais a longo prazo.

– Sente a pressão de ter que ganhar uma terceira estrela Michelin com o Chiado? Este é um restaurante novo, não é uma extensão de Portugal.

Sim, este é um restaurante novo, não tem nada a ver com os restaurantes em Portugal. Nós, aqui, não temos objectivos de estrela Michelin, acho que o restaurante pode, eventualmente, chegar a uma estrela. Mas sinceramente, não é com esse intuito que, neste momento, estamos a trabalhar. Estamos primeiro a preocuparmo-nos em sermos consistentes, termos um produto autêntico. Queremos sim ser a maior referência da cozinha portuguesa em Macau e acho que isso, modéstia à parte, conseguimos com alguma facilidade porque não há restaurantes portugueses contemporâneos em Macau.

– Ter uma equipa portuguesa é importante para manter a autenticidade da carta?

Isso foi uma das minhas imposições, aliás o Sands também disse que não queriam de outra forma, o Sands é uma companhia americana e os americanos são muito do ‘compliance’, o que é acordado, é acordado contratualmente, e tem que ser seguido à risca. Portanto, de ambos os lados, houve exigências, tanto do lado deles como do meu lado. Do meu lado foi a questão dos ingredientes, ter um ‘chef’ português que é escolhido por mim, ter um chefe de sala que eu tenho que saber quem é, a carta ser desenhada por mim e nenhuma alteração poder ser feita sem a concordância de ambos os lados. Isso dá-nos sempre alguma protecção, principalmente em termos de propriedade intelectual e na autenticidade do projecto.

– Houve necessidade de adaptar a sua cozinha ao gosto do consumidor local?

A única coisa que fizemos foi reduzir o sal. O paladar chinês é um bocado sensível ao sal, pelo menos ao que nós chamamos sal em Portugal, o demasiado apurado para eles faz-lhes um bocado de confusão. Mas, em termos de ingredientes, não fizemos grandes ajustes. No sal sim, na forma de servir, de maneira a ser partilhável. Nós, em Portugal, não partilhamos a comida, principalmente quando falamos de comida empratada. Eles aqui gostam de misturar carne, peixe, tudo ao mesmo tempo.

– O que é que o Henrique Sá Pessoa oferece aqui no restaurante?

Cozinha portuguesa, bacalhau à Brás, polvo à lagareiro, claro que com um toque contemporâneo. Em vez de termos a comida na travessa, cheia de azeite, com batatas a murro, fazemos um empratamento mais cuidado. Mas, na sua essência, fazemos cozinha portuguesa. Alguns pratos são mais pessoais, como por exemplo o tataki de atum ou o próprio leitão, porque são versões mais minhas, mais próprias da minha cozinha. Mas, em todas elas, não deixamos de oferecer sempre a portugalidade e principalmente o Portugal contemporâneo. O Henrique Sá Pessoa é um ‘chef’ que treinou na Austrália, nos Estados Unidos, em Londres, não é um ‘chef’ que trabalhou num restaurante português toda a sua vida. Essa internacionalização na própria forma de cozinhar é patente na cozinha que eu ofereço aqui no Chiado. Portanto, quando as pessoas perguntam, ‘mas, se for aí, é um restaurante de cozinha tradicional portuguesa?’ Não, não é. E há-de haver portugueses que vêm cá e vão dizer que isto não é cozinha portuguesa. Claro, se estão à espera da travessa com o bacalhau, ou das sardinhas assadas com os pimentos, não é esse trabalho que nós fazemos. Agora, eu acho que os sabores, os ingredientes, a inspiração na cozinha tradicional, sem dúvida que está patente na cozinha do Chiado.

– Qual a percepção na China, em Macau, deste conceito de cozinha de autor?

Depende da complexidade, acho que Macau não tem ainda um grande mercado para uma alta cozinha demasiado complexa, apesar de haver um Alain Ducasse ou um Robuchon. Mas acho que são sempre projectos muito mais de marketing. Acho que as pessoas aqui não vêem ainda esse tipo de cozinha, não há mercado. Não tem a ver com uma questão de dinheiro, tem a ver com uma questão de paladar, as pessoas gostam de coisas mais simples e mais terra-a-terra. Nós aqui não nos vendemos enquanto restaurante gastronómico, quando digo gastronómico, não somos um restaurante para duas ou três estrelas Michelin. Não somos um restaurante tradicional também. Acho que podemos ser um restaurante entre o fine-dining e o casual dining.

– Podemos definir a cozinha que serve aqui de ‘alta cozinha’?

Acho que a imprensa hoje em dia dá tantos nomes, cozinha de fusão, alta cozinha, cozinha contemporânea, cozinha de autor, cozinha tecno-emocional. Para mim só há duas, boa ou má. A minha cozinha eu vejo como cozinha portuguesa, porque a inspiração é sempre na cozinha portuguesa, vejo-a como contemporânea porque não é apresentada de forma tradicional. Em Portugal, sempre se comeu em travessas, nunca se comeu cozinha empratada. Alta cozinha, para mim, já requer processos mais trabalhados, mas também não é cozinha tradicional, por isso, dentro dos ‘labels’ que podíamos dar pode ser considerada de alta cozinha, sim.

– Esta sua cozinha está atenta às novas tendências, ao vegetarianismo, por exemplo?

Sim, está atenta, mas eu naturalmente tenho uma cozinha saudável, eu próprio sou uma pessoa que vai de encontro às tendências porque gosto disso, eu sou assim. Mas acho que não se deve cair em erros de deturpar a cozinha, temos de encontrar um misto entre o que nós queremos fazer e aquilo que o cliente pede. No final, um restaurante sem clientes não funciona. Aqui não se sente tanto como se sente na Europa, aqui acho que em quatro meses tive muito poucas pessoas a pedir vegetarianos ou sem glútenes, acontece esporadicamente e quase sempre é com ocidentais. O cliente asiático, nesse aspecto, é bastante simples.

– Em Portugal tem muitos casos?

Cada vez mais, mas 90 por cento dos meus clientes são estrangeiros, principalmente americanos, britânicos. Trabalhamos 100 por cento com reservas e sabemos sempre antes do cliente vir, perguntamos sempre se há alguma restrição alimentar, se há alguma alergia, portanto. sendo informados previamente. vamos sempre ao encontro do cliente.



– Aparentemente os inspectores da Michelin elogiaram muito o restaurante Alma em Lisboa, o que é que o diferencia, por exemplo, do ‘chef’ José Avillez, que também tem duas estrelas?

Penso que tenho conseguido pegar na cozinha portuguesa de uma forma muito pessoal e tenho conseguido transpô-la para o prato de uma forma diferente. Estávamos a falar de tendências, eu não sigo tendências porque eu não consigo cozinhar uma cozinha com a qual não me identifico, independentemente de ser ou não ‘trendy’. Acho que o Guia [Michelin] respeitou um bocado isso, independentemente da cozinha poder ser mais ou menos técnica ou mais ou menos ‘trendy’, tenho conseguido manter a minha cozinha sempre original e tenho sido, acima de tudo, muito consistente, que é uma coisa que o Guia valoriza muito. Tenho conseguido inovar em certos pratos que de alguma forma captaram a atenção dos inspectores.

– Este é o primeiro restaurante fora de Portugal, há intenção de ir além de Macau?

Por enquanto não, nos próximos tempos não porque acho que é importante ser consistente. Expansões rápidas normalmente tendem a colapsar rápido. Quero consolidar-me aqui em Macau. Se, de Macau, surgirem oportunidades, em Macau ou fora, quem sabe. Mas não penso nisso, neste momento quero focar-me neste projecto e nos projectos que tenho em Portugal.

– A possibilidade de abrir em Xangai ou Hong Kong é exequível?

Depende sempre dos parceiros, eu só decidi abrir em Macau porque arranjei um dos melhores parceiros que poderia ter em Macau, o Sands tem umas condições que poucos conseguem oferecer e consegui também criar uma estrutura de segurança que garante que a minha marca Henrique Sá Pessoa não é posta em causa. Vamos ver, se houver esses parceiros não digo que não aconteça. Mas é uma vida complicada, estar sempre a viajar, é preciso ter equipa para estar presente nesses projectos e isso não é tão fácil quanto parece. Tenho que ter sempre alguém em quem confie.

– Este ano celebram-se os 40 anos das relações diplomáticas de Portugal com a República Popular da China e os 20 da transferência de Macau para a China, vai estar envolvido nas comemorações ou criar uma carta comemorativa?

Tive um convite para ir a Pequim exactamente para celebrar os 40 anos, em Abril, mas não sei se vou ter tempo. Como venho aqui no final de Abril não sei se tenho disponibilidade.

– Essa é a altura em que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, visita Pequim, não vai ter tempo para lá ir?

Não sei se terei disponibilidade para vir à China duas vezes no mesmo mês. Mas não vamos fazer nada de especial para celebrar esta data.

– O facto do Marcelo vir cá não o faz mudar de planos?

Não, já vi o Marcelo tantas vezes em Portugal, já foi ao restaurante, já estive em muitos eventos com o Marcelo, já tirei ‘selfies’ com o Marcelo, já tenho contacto suficiente com o Marcelo, não preciso de o ver na China.

– Vale a pena ser ‘chef’ em Portugal, compensa financeiramente?

Se a motivação da pessoa que quer ser cozinheiro é financeira, não, porque há muito trabalho até chegar a uma situação financeira confortável. Continuo a dizer o que dizia há 20 anos, quem quer ser cozinheiro tem que ser cozinheiro pela paixão pela cozinha e pelo trabalho. Acho que o caminho hoje está muito mais aberto e, se calhar, o pai ou mãe já não ficam tão chocados quando o filho diz que quer ser cozinheiro, como há uns anos, que todos queriam ser arquitectos, engenheiros e doutores. Mas a ideia que passam no MasterChef e das celebridades da televisão, estamos a falar de 0,00001 por cento dos cozinheiros que chegam a esse nível, portanto essa não pode ser a motivação para ser cozinheiro.

– Tem concorrência em Portugal? O Henrique Sá Pessoa e o José Avillez são nomes muitos conhecidos.

Acho que a classe está cada vez mais unida, esta nova geração. Acho que é do nosso interesse que cada vez mais haja restaurantes com estrelas Michelin, restaurantes tradicionais de qualidade, que haja boa restauração em Lisboa. Portanto, nunca vejo como concorrência, acho que nós todos temos que nos complementar. Acho que todos nós puxamos uns pelos outros, se há um José Avillez e um Henrique Sá Pessoa vai haver certamente jovens que vão aspirar a ser como eles. Ou à geração acima da minha, como o Fausto Airoldi, que está cá em Macau, o Vítor Sobral e o Luís Baena. Acho que em cada geração há ‘chefs’ de referência, tenho a sorte de ser um dos ‘chefs’ de referência da minha geração. Sorte, mas também pelo trabalho que tenho feito, mas a concorrência é sempre muito mais no sentido de puxarmos uns pelos outros. Há 20 anos não havia ‘chefs’ na televisão, não havia esta mediatização global dos ‘chefs’, obviamente que puxou muito mais pela nossa projecção e nossa mediatização. Faço televisão há 12 anos, tenho consciência que a televisão, ainda mais até do que as estrelas Michelin, já me pôs num nível mediático, principalmente em Portugal, há muitos anos. Mas acho que isso não é um factor muito importante para aquilo que depois é o trabalho no dia-a-dia, acho que é tudo uma consequência do nosso trabalho.