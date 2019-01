Deputados lamentam âmbito pouco ambicioso das alterações à lei do ruído 

A revisão à lei do ruído ontem apresentada na Assembleia Legislativa ficou aquém das expectativas do hemiciclo que antecipava um conteúdo mais abrangente. Os deputados pediram a Raimundo do Rosário que incluísse alterações ao chamado “ruído quotidiano”, por Macau ser uma cidade que funciona 24 horas por dia.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

As alterações à lei do ruído ontem apresentadas na Assembleia Legislativa (AL) versam somente sobre as excepções à realização de obras fora do horário permitido e, por isso mesmo, foram alvo de críticas por parte dos deputados que esperavam uma revisão mais abrangente do diploma. O argumento de que Macau é uma cidade em constante actividade e que muitos funcionários trabalham por turnos e apenas descansam durante o dia foi utilizado por diferentes alas do hemiciclo para pedir um maior controlo do chamado “ruído quotidiano”. Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, justificou o limitado âmbito de revisão da Lei de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental por apenas ter sido consultado o sector da construção civil.

Vários deputados criticaram ontem o restrito âmbito de revisão da lei do ruído, por considerarem que este devia incluir também o “ruído quotidiano”. Agnes Lam foi uma delas, apontando como exemplos as pessoas que ouvem música e cantam em espaços públicos. “Macau funciona 24 horas por dia e muitas pessoas trabalham por turnos, será que podemos proteger estas pessoas? Durante o dia há sempre pessoas a cantar e constituem uma perturbação”, questionou a deputada, eleita por sufrágio directo.

Também José Pereira Coutinho criticou a proposta por ser “simples demais” e por não “reforçar a tranquilidade da população no dia-a-dia”. “Agora, quase todos os dias, muitos residentes de Macau estão a ser perturbados. Macau é uma cidade que funciona 24 horas por dia e muitas pessoas trabalham por turnos e só dormem de dia. Porque é que o Governo não deu importância a estas situações? Não reparou que há uma lacuna na lei vigente?”, atirou o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau.

Por sua vez, Chan Iek Lap pediu para ser revisto o horário em que não é permitido ruído em edifícios habitacionais, actualmente fixado entre as 22 horas e as 9 horas do dia seguinte. “Alguns cidadãos perguntaram se é possível alterar para as 21 horas porque as crianças dormem mais cedo”, sugeriu. O deputado, eleito pela via indirecta, considerou ainda que o problema não está nas obras de remodelação, mas sim quando as pessoas tocam piano ou jogam ‘mahjong’. “Quanto ao ruído produzido nos edifícios habitacionais, por exemplo, as obras de remodelação, isto os cidadãos podem aguentar, mas o ruído produzido pelo jogo de ‘mahjong’ ou por tocar piano os cidadãos já não podem aguentar”, afirmou o também médico.

Numa primeira resposta aos deputados, Raimundo do Rosário chegou a admitir a possibilidade de vir a estudar a revisão do articulado referente ao ruído quotidiano em sede de comissão. “Nós não tocamos na parte relativa ao ruído quotidiano. Se calhar vamos estudar como optimizar o articulado referente àquela parte e, se calhar, as questões abordadas hoje podem ser discutidas na especialidade”, disse o governante, afirmando posteriormente que “não podemos fazer isto sobre o ruído quotidiano”. “Esta alteração só tem a ver com as obras porque não consultamos o Instituto para os Assuntos Municipais nem a polícia, por isso, não temos condições para decidir sobre o ruído quotidiano”, justificou.

A proposta de lei, ontem aprovada na generalidade com as abstenções de Coutinho e Sulu Sou, visa facilitar a autorização das excepções à realização de obras por despacho do Chefe do Executivo, que deixam de ser publicados em Boletim Oficial. No entanto, o requerente deve ainda apresentar o projecto de execução de obras à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. As excepções passam ainda a incluir os serviços de manutenção do metro ligeiro, do sistema de drenagem público e dos sinais de trânsito e os serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos e limpeza das vias públicas.

Ontem foi ainda aprovado na generalidade o Estatuto das Escolas Particulares de Ensino Não Superior com a abstenção de José Pereira Coutinho, por considerar que “existem muitas dúvidas quanto à qualidade das inspecções escolares”. A proposta de lei visa definir os requisitos que as escolas sem fins lucrativos devem observar e o regime do conselho de administração, bem como vem estabelecer os poderes e as responsabilidades da entidade titular, do conselho de administração e do director escolar. Com o novo estatuto, as multas são elevadas de 1.500 a 15 mil patacas, para 10 mil a 500 mil patacas.