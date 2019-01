Crimes sexuais aumentam em 2018

O número de processos instruídos pela Polícia Judiciária em 2018 registou um aumento de 11,71% face ao ano anterior, chegando agora aos 14.108. No ano passado foram registados 89 crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. Por outro lado, as burlas telefónicas diminuíram. Os números foram revelados no encontro da Polícia Judiciária com os jornalistas a propósito do Ano Novo Chinês.

Ontem, no balanço dos trabalhos da Polícia Judiciária (PJ) referente ao ano de 2018, as autoridades revelaram que houve um aumento do número de processos instruídos na ordem dos 11,71%. Também o número de processos concluídos no ano passado aumentou 21,3%. Segundo os dados facultados pela PJ, registaram-se, em 2018, menos homicídios, menos roubos e menos tráfico de estupefacientes. Por outro lado, os crimes de natureza sexual registaram um aumento de 30% no último ano.

Foram registados, no total, 89 crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual em Macau, durante o ano de 2018. Este número traduz-se num aumento de 30% face aos 68 registados em 2017. No ano que passou, foram 30 os casos de violação e 24 de abuso sexual de crianças. Segundo os dados da PJ, o crime desta natureza que registou o maior aumento foi o crime de importunação sexual: em 2017 foi registado um caso e em 2018 foram registados dez.

De acordo com a PJ, em 2018 ocorreram dois casos de homicídio, menos um do que no ano anterior. Os casos de ofensas graves à integridade física diminuíram de oito para sete. Em 2018, a PJ registou 12 casos de sequestro não associado à agiotagem no sector do jogo e outros 308 associados à agiotagem. Os crimes de roubo diminuíram dos 101, de 2017, para os 66 registados no ano passado. O tráfico de estupefacientes também diminuiu, de 97 para 92. A PJ diz ainda que, no ano que passou, foram registados apenas dois crimes de violência doméstica. Em 2016 e 2017, haviam sido registados nove e oito casos, respectivamente.

Em 2018, o número total de burlas subiu dos 448 de 2017 para os 519. Já as burlas telefónicas, em particular, registaram uma diminuição de 12%, tendo sido registados 128 processos deste tipo de crimes. “A ocorrência de burlas telefónicas mantém-se frequente, o que implica que o sentido de prevenção da burla por parte dos cidadãos ainda necessita de crescer”, disse Sit Chong Meng neste encontro.

RAIO-X CONTRA A ENTRADA DE DROGA

Relativamente aos crimes relacionados com droga, foram instaurados 92 processos de tráfico e 31 de consumo, o que representa uma descida de 5% e 37%, respectivamente, em comparação com 2017. Segundo a PJ, a droga que circula em Macau é, maioritariamente, proveniente do exterior, o que levou a que tenham sido instalados aparelhos de raio-X para inspecção corporal para reduzir a entrada de substâncias ilícitas no território.

No ano passado, registaram-se 1.884 processos, entre inquéritos e denúncias, relacionados com o sector do jogo, indicou a PJ. Este número representa um aumento de 3% em relação ao período homólogo. Neste campo, os casos de agiotagem ligada ao jogo foram 554, registando um incremento de 29%.

A PJ diz ainda que quer reforçar a recolha de informações e a detecção de tecnologia para responder aos casos de crime informático, já que “vários cidadãos sofreram furtos dos dados dos cartões de crédito” e ocorreram “vários casos de burla cibernética”. No que toca aos crimes informáticos, o incremento foi de 48%. No ano que passou foram registados 805 inquéritos e diligências solicitadas, enquanto que em 2017 o número era de 542.

Em 2018 foram presentes ao Ministério Público 45 indivíduos menores não responsáveis criminalmente, um aumento de oito indivíduos em comparação com o ano anterior. Dos 45, 24 não atingiam a idade de imputabilidade penal. No total, foram presentes ao Ministério Público, pela PJ, 3.938 indivíduos, tendo 2.431 deles ficado com ordem de detenção. O número total dos processos concluídos no ano passado foi de 14.725, representando um aumento de 21,3% face ao ano anterior.

PRIORIDADES PARA 2019

Este ano assinala-se o 70.º aniversário da República Popular da China e os 20 anos da criação da RAEM e, além disso, realiza-se ainda a eleição do Chefe do Executivo. Manter a segurança durante estes eventos é uma das prioridades da PJ: “A PJ vai acompanhar de perto as várias situações relacionadas com a segurança e o desenvolvimento da sociedade”, disse o director da PJ durante a conferência de imprensa. “Este ano vai haver mais eventos e cerimónias e nós não vamos diminuir os nossos esforços para diminuir os crimes”, disse depois Sit Chong Meng, acrescentando que a PJ está pronta para “qualquer situação”. “Mas não vamos deixar de parte o combate à criminalidade dentro dos casinos”, ressalvou.