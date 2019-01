A substituição das portas corta-fogo do Edifício Bairro da Ilha Verde veio demonstrar a falta de comunicação que existe entre os departamentos do Governo, acusaram ontem Ella Lei e Zheng Anting. Lam Lon Wai e Si Ka Lon usaram este caso para alertar para a pressão demográfica que aquela zona vai sofrer, na ausência de um planeamento atempado.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Vários deputados usaram o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem para falar sobre a substituição das portas corta-fogo do Edifício Bairro da Ilha Verde. No entender de Ella Lei e Zheng Anting, este caso é revelador da falta de comunicação entre os departamentos governamentais, o que resulta num desperdício do erário público. Já Lam Lon Wai e Si Ka Lon aproveitaram esta situação para pedir uma revisão ao planeamento do bairro da Ilha Verde, antecipando uma grande pressão habitacional e de visitantes naquela zona.

“O Governo não recorreu rapidamente à cooperação interdepartamental para identificar o problema e resolvê-lo, com vista, pelo menos, a minimizar o impacto e os prejuízos. Porquê?”, questionou Ella Lei. Para a deputada, “este caso demonstra falta de cooperação interdepartamental, falta de rigor nas vistorias no âmbito da segurança contra incêndio e morosidade na revisão legislativa”, o que a motivou a atirar uma série de perguntas: “Porque surgiu este problema? De quem é a responsabilidade? Quais são os problemas existentes na execução da lei que necessitam de ser resolvidos? Já foram tomadas algumas diligências para saber se há outras obras com o mesmo problema?”.

Zheng Anting defendeu que “o bom aproveitamento do erário público e a gestão prudente de fundos são deveres que as autoridades devem cumprir em todas as obras”. “Ao avançar com projectos de obras com custos elevados, devem também estudar com os serviços especializados para ver se existem alternativas com custos baixos. A falta de um mecanismo de cooperação interdepartamental no seio do Governo leva ao desperdício de erário público nas obras públicas e a prejuízos para os bens e direitos dos concessionários”, afirmou. O deputado questiona ainda qual a opinião que deve ser seguida no caso de existirem pareceres discordantes das Obras Públicas e do Corpo de Bombeiros, apontando que “a falta de um mecanismo de comunicação eficaz entre os serviços públicos é o principal motivo que conduz ao atraso nas obras públicas”.

Por sua vez, Lam Lon Wai aproveitou este caso para afirmar que “o planeamento urbanístico desta zona não é prospectivo e, no futuro, vão surgir ainda mais problemas”. “Esta zona é de alta densidade populacional e tem um novo acesso entre Macau e Guangdong e uma ligação do Fai Chi Kei para as Portas do Cerco, por isso, fazer um bom plano é importante”, defendeu. Segundo o deputado, existem actualmente na Ilha Verde mais de cinco mil habitações públicas, “formando uma zona comunitária com alguma envergadura”, e, com o futuro Posto Fronteiriço de Qingmao, irá aumentar a circulação de pessoas e veículos. “A pressão do trânsito agravou-se e é necessário, pois, melhorar as instalações complementares dessa zona”, frisou.

Também Si Ka Lon antecipa que o aumento do fluxo de pessoas e veículos, decorrente da futura abertura do Posto Fronteiriço de Qingmao, se torne num “fardo pesado” para aquela zona. As previsões do deputado apontam que os residentes da Ilha Verde aumentem para cerca de 16 mil e que o número de passagens pela nova fronteira atinja as 200 mil por dia. “Tendo em conta o aumento do fluxo de pessoas e veículos, e de acordo com as actuais instalações complementares da Ilha Verde, isso vai, sem dúvida, criar um fardo pesado”, considerou. Assim, o deputado defende que, antes da conclusão do Posto Fronteiriço de Qingmao, seja elaborado um planeamento do trânsito daquela zona.