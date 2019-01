Trio asiático inaugura Jornadas Musicais do Clube Militar de 2019

O Clube Militar de Macau inicia a série de concertos de câmara de 2019 esta sexta-feira, dia 25 de Janeiro, com a interpretação pelo trio composto por Euna Kim, Born Lau e Cindy Ho de obras de Mozart, Schumann e Handel.

O trio asiático que inaugura as Jornadas Musicais é composto pelos intérpretes de referência Euna Kim, no violino, Cindy Ho, no piano, e Born Lau, na viola. Nascida em Seul, na Coreia do Sul, Euna Kim já tocou em concertos de música de câmara e a solo em cidades da Alemanha, incluindo na Konzerthaus, em Berlim, na Schloss Albrechtsberg, em Dresden, e também em Colónia, Essen, Detmold, Ratingen e Duesseldorf. A sul-coreana foi também convidada para o Suzett Summer Music Festival em França, Verbier Music Festival na Suíça, Gaida Contemporary Music Festival na Lituânia, e em várias outras ocasiões na Europa, incluindo Áustria Itália, Lichtenstein e Suécia. Kim também já se apresentou no Bowdoin Music Festival nos EUA, assim como no Japão e China.

Interprete do clássico piano Steinway, Cindy Ho, nascida em Hong Kong, já se apresentou em concertos no Carnegie Hall, no 20º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, já trabalhou em colaboração com o Thymos Quartet para o Le French May, participou no Festival Internacional de Música de Macau e actuou no Shanghai Concert Hall e Kilbourn Hall da Eastman School of Music.

Elogiado pela sua interpretação “imaculadamente refinada” (The Philadelphia Inquirer), o intérprete de viola, Born Lau, de Hong Kong, apareceu internacionalmente como solista e músico de câmara. Premiado no Concurso Internacional de Viola de Primrose 2014 e na Astral National Auditions 2012, actuou em países como Canadá, Finlândia, França, Alemanha, México, Coreia do Sul, Suíça, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e China. Os destaques da temporada de 2018 incluíram uma aparição no Kuhmo Chamber Festival na Finlândia, no Musicus Fest em Hong Kong, e uma digressão de música de câmara na Tailândia. Foi recentemente nomeado como intérprete de viola principal da Orquestra Sinfónica de Xangai.

À primeira sessão do ano das Jornadas Musicais do Clube Militar seguir-se-á um jantar, tradicionalmente destinado a proporcionar o convívio entre músicos e a assistência. Esta série de concertos de câmara organiza-se desde 2010 e já trouxe a tocar ao Clube Militar mais de seis dezenas de artistas.