Sulu Sou lamenta não agendamento para hoje de debate sobre portas corta-fogo

O deputado pró-democrata Sulu Sou manifestou ontem descontentamento por não constar na agenda do plenário de hoje o debate por ele proposto a 4 de Janeiro à Assembleia Legislativa, na altura aprovado, comunicado aos deputados, com envio de uma cópia, e publicado na página electrónica da AL. O debate proposto pedia um esclarecimento do Governo relativamente à substituição das portas corta-fogo do edifício do Bairro da Ilha Verde, o seu preço e quantidade. Nesta proposta de debate o deputado incluía a discussão também sobre a intenção do Governo de alterar o Regulamento de Segurança contra Incêndios que, até à data, ainda não se realizou.

“O debate não está na agenda e, tanto quanto sei, não vamos ter outro plenário até ao Ano Novo Chinês”, disse o deputado, indicando que esta acção se insere na sua actividade de “monitorização interna da Assembleia Legislativa”, neste caso, “da agenda do plenário, que é marcada pelo presidente da AL, Ho Iat Seng, que decide a ordem do dia”.

No entender de Sulu Sou o debate tornou-se mais urgente, sobretudo, depois da decisão do Governo, na terça-feira, de “trocar 100 portões corta-fogo em vez de 269, conforme previsto inicialmente. “Os cidadãos querem explicações”, disse, acrescentando: “Não sei qual a ideia do presidente da AL ao estabelecer a ordem do dia para amanhã (hoje), mas é fácil para os cidadãos questionarem, é fácil pensar que a AL quer ajudar o Governo deixar a discussão deste assunto quente para outra altura, é fácil pensar isto”, disse.

Sulu Sou acrescentou que enviou ontem de manhã uma carta com carácter de urgência a Ho Iat Seng. Na carta solicita ao presidente “uma justificação razoável” para esta não inclusão do debate na ordem do dia e o porquê de o debate ser adiado até depois do Ano Novo Chinês, invocando o artigo 138 do Regimento da Assembleia Legislativa, que refere que admitido o requerimento, o presidente distribui cópia a todos os deputados e submete-o à apreciação do plenário. C.A.