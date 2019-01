Número de suicídios subiu 12,5% em 2018

Os Serviços de Saúde registaram no ano passado um total de 81 suicídios, mais 12,5% do que em 2017. Só no último trimestre de 2018, 31 pessoas cometeram suicídio, das quais 24 eram residentes locais e sete eram não-residentes. Foi no final do ano passado que os Serviços de Saúde registaram o suicídio da pessoa mais jovem, desde que começaram a fazer a monitorização destes casos, em 2005.

Quem precisar de apoio psicológico pode recorrer aos centros de Saúde do Tap Seac, do Fai Chi Kei, da Areia Preta, do Jardim do Oceano e de Nossa Senhora do Carmo-Lago, bem como a organizações financiadas pelos Serviços de Saúde, como a União Geral das Associações dos Moradores de Macau e a Associação Geral das Mulheres de Macau. O serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar de Conde de S. Januário também oferece este tipo de serviços.

A Caritas disponibiliza duas linhas de apoio para quem estiver a considerar o suicídio. Para falantes de chinês, o número é o 2852 5222 e está disponível 24 horas por dia. Para quem fala inglês, o número é o 2852 5777 e está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas.

Os Serviços de Saúde referem que os comportamentos suicidas são muitas vezes antecedidos de sinais e sublinham a importância da atenção e participação das famílias, escolas, Governo e todos os sectores da sociedade. Para salvaguardar a qualidade dos serviços de psicoterapia, o organismo indica ter aumentado os critérios para a qualificação de terapeutas, de forma a melhor ajudar as pessoas que enfrentam estes problemas. C.V.N.