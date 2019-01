Macau chega aos 35,8 milhões de visitantes em 2018

Cumpriram-se as previsões já adiantadas por Helena de Senna Fernandes e Macau atingiu, em 2018, a marca de 35,8 milhões de visitantes, um aumento de 9,8% face ao ano anterior. Mesmo atingindo um recorde, a directora dos DST disse que “isso não quer dizer que toda a cidade esteja cheia de turistas”.

Foi batido o recorde de visitantes a entrar em Macau. Depois de em 2017 terem chegado ao território 32,6 milhões de visitantes, em 2018 registaram-se 35,8 milhões. Do total dos visitantes, 91% são oriundos do mercado da Grande China. Os números foram avançados ontem, na conferência de imprensa anual da Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

No total, foram 35,8 milhões de visitantes em Macau. Mais 9,8% do que os 32,6 milhões do ano anterior. Deste total, 32,6 milhões vieram do mercado da Grande China, o que se traduz numa percentagem de 91%. Em comparação com o ano passado, o número de visitantes do interior da China, Hong Kong e Taiwan registou um aumento de 11%. Só do interior da China chegaram mais de 25 milhões de visitantes.

Em contraste, o número de visitantes internacionais registou um decréscimo de 1,1%, tendo sido contabilizados 3,1 milhões. Relativamente aos mercados internacionais, a Coreia do Sul foi o país que mais gente trouxe a Macau. Em 2018, 810 mil visitantes sul-coreanos estiveram em Macau. Tanto do Japão como dos Estados Unidos da América vieram 310 mil visitantes.

Segundo explicou a DST na conferência de imprensa de balanço dos trabalhos durante o ano, este recorde foi impulsionado pela entrada em funcionamento da nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, por onde entraram 1,05 milhões de pessoas no território. A nova ponte abriu ao público a 24 de Outubro e já é, segundo a DST, o segundo maior posto fronteiriço, apenas ultrapassada pelas Portas do Cerco, que serviram para 18,2 milhões de pessoas entrarem em Macau.

No ano que passou, o número de visitantes que pernoitaram na cidade foi de mais de 18,4 milhões de pessoas, registando um aumento de 7,2% face a 2017. Em 2018, pelo terceiro ano consecutivo, a proporção de visitantes que pernoitou em Macau (51,7%) foi maior do que os visitantes que não pernoitaram. De acordo com os dados da DST, no ano que passou, os estabelecimentos hoteleiros tiveram uma taxa média de ocupação superior a 90%. Macau tinha, até ao final do ano passado, 120 hotéis, oferecendo um total de 40.109 quartos. A DST diz ainda que, entre Janeiro e Setembro do ano passado, o total das despesas dos visitantes foi de 29,8 mil milhões de dólares norte-americanos, o que representa um aumento de 11,9% face ao período homólogo de 2017.

Na conferência de imprensa, questionada sobre se estes 35,8 milhões de visitantes não seriam excessivos para Macau, Helena de Senna Fernandes respondeu que “nem todas as zonas estão lotadas de turistas”. “Este número de mais de 30 milhões nós sabemos que não é pouco, mas isso não quer dizer que toda a cidade esteja cheia de turistas. Temos de encontrar um equilíbrio”, concluiu.

DST quer melhores transportes entre aeroporto de Hong Kong e Macau

Depois da conferência de imprensa anual da Direcção dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes falou no melhoramento dos transportes entre o aeroporto de Hong Kong e Macau e que já foram dadas sugestões à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Para a responsável, a solução ideal seria um serviço “directo”, em que não fosse necessário, para quem chega ao aeroporto da região vizinha e que queira entrar em Macau, ter de passar a fronteira de Hong Kong. Ainda assim, esta solução é, para já, impossível, disse a directora da DST. Como segunda opção, Senna Fernandes sugeriu autocarros directos junto ao aeroporto de Hong Kong, já depois de passar a fronteira. “Este pode ser um bom elemento para nos ajudar a atrair mais convenções e mais exibições e grandes eventos internacionais”, referiu a responsável. A.V.

Sistema de megadados de turismo testado no Ano Novo Chinês

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou ontem, na conferência de imprensa anual, que vai ser testado um sistema de megadados de turismo durante o Ano Novo Chinês. Este sistema vai informar, em tempo real, sobre o fluxo de turistas, como forma de ajudar as autoridades a desviar o seu fluxo dos pontos mais turísticos de Macau. “No ano passado começámos com o nosso trabalho de construção de uma base de dados e com este sistema para detectar, em tempo real, quantas pessoas é que estão [nos pontos turísticos] e depois fazer chegar informações ou previsões sobre os nossos visitantes. Neste momento, ainda não foi lançado este novo meio”, disse Helena de Senna Fernandes, acrescentando: “Estamos a preparar para o Ano Novo Chinês, que é um período em que vamos receber muitos turistas, sobretudo chineses”. “Temos de fazer este teste e depois faremos um balanço”, concluiu. A.V.