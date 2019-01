Ka I trava “bicho-papão” no arranque da Liga de Elite

Benfica de Macau e Ka I empataram ontem a zero no jogo grande que marcou o início da primeira jornada da Liga de Elite. No final da partida, o treinador das ‘águias’ lamentou as várias oportunidades perdidas da sua equipa, enquanto que o técnico do Ka I mostrou-se satisfeito por anular o “bicho-papão de Macau”.

Pedro André Santos

pedroandresantos@gmail.com

A Liga de Elite começou ontem e logo com um jogo grande entre o campeão Benfica de Macau e o Ka I, outro dos emblemas históricos locais. Os dois emblemas surgiram no Canídromo com várias caras novas e o empate acabou por reflectir o que se passou em campo, apesar de algum domínio das ‘águias’, numa partida típica de início de temporada.

A formação agora orientada por Cuco, que assume este ano o cargo de treinador-jogador, teve mais bola ao longo dos 90 minutos e dispôs também das melhores oportunidades, mas a linha avançada dos actuais pentacampeões locais mostrou-se com pouca inspiração, falhando várias ocasiões de golo. O Ka I não se limitou a defender e teve também algumas oportunidades, sobretudo através de dois livres directos apontados pelo central brasileiro Lucas, um deles a embater com estrondo no poste.

“Dentro das condições que têm havido em Macau o empate acaba por ser justo, uma equipa que falha como a gente falhou tem que sair assim. Temos que dar os parabéns ao Ka I que, mal ou bem, fizeram o jogo deles, e nós temos que ter um bocadinho mais de calma e cabeça para fazer os golos, porque tivemos sete ou oito oportunidades”, lamentou o treinador do Benfica em declarações ao PONTO FINAL. Cuco acrescentou, porém, que ficou satisfeito com a atitude dos seus atletas, e que para o futuro irão trabalhar mais para “acertar na baliza”.

Questionado se espera ainda por reforços esta temporada, o treinador das ‘águias’ garantiu que está satisfeito com o actual plantel. “O misto de sub-18 com a equipa sénior está óptimo”, atirou.

Do lado do Ka I, Josecler considerou o nulo como uma “estreia positiva”, lembrando que pela frente estava o actual campeão. “A gente pegou o ‘bicho-papão de Macau’, como se diz aí. Eles tiveram oportunidades, mas nós também tivemos. Claro que tiveram um volume de jogo maior em certos momentos porque têm um plantel que já trabalha junto há muito tempo, e fica mais fácil jogar. A minha equipa foi pela garra, pela força e vontade, e no futebol não é com a boca que se ganha o jogo, a bola tem que balançar a rede”, sublinhou o treinador brasileiro.

Ao contrário do técnico adversário, Josecler pretende ver a equipa reforçada e adiantou ao PONTO FINAL que chegarão em breve dois avançados do Brasil para a linha da frente.

Na outra partida realizada ontem, o Hang Sai surpreendeu o Sporting de Macau, derrotando os ‘leões’ por 4-1. O Sporting, recorde-se, terminou a temporada passada na terceira posição, enquanto que o Hang Sai foi sétimo classificado.