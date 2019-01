GAES vai passar a direcção de serviços no próximo mês

É já em Fevereiro que deverá começar a funcionar a nova Direcção dos Serviços do Ensino Superior que vai substituir o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). Sou Chio Fai, coordenador do GAES, será o director do novo organismo, que vai contar com mais quatro milhões de patacas do que o GAES.

Catarina Vila Nova

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) vai ser transformado na Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) já no próximo mês. O número de funcionários vai manter-se inalterado, mas, uma vez que os seus coordenador e coordenadores-adjuntos vão passar, respectivamente, a director e subdirectores de direcção de serviços, o novo organismo estará dotado de mais quatro milhões de patacas que o GAES. A futura DSES estará organizada em quatro departamentos.

Com a entrada em vigor do Regime do Ensino Superior, neste ano lectivo, foram atribuídas novas competências ao GAES. Foi assim que Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, justificou ontem a criação da nova direcção de serviços, em conferência de imprensa. Assim, é criada a DSES, “um serviço público dotado de autonomia administrativa, responsável pelo apoio, acompanhamento e desenvolvimento do ensino superior da RAEM”, explicou o responsável.

Os 65 funcionários que actualmente trabalham no GAES vão transitar para a direcção de serviços a ser criada, “na mesma carreira, categoria e escalão que detêm”, acrescentou o porta-voz do Conselho Executivo. Já o aumento orçamental de quatro milhões de patacas por ano é justificado tendo em conta que os actuais coordenador e coordenadores-adjuntos do GAES vão passar, respectivamente, a director e subdirectores da DSES.

A futura DSES será dirigida por um director, coadjuvado por dois subdirectores. Este, sabe-se já, será Sou Chio Fai, coordenador do GAES. O novo organismo será constituído por quatro departamentos e oito divisões. Os departamentos serão o de coordenação das instituições do ensino superior, de estudantes das instituições do ensino superior, de cooperação, ciências e tecnologia do ensino superior e de assuntos genéricos.

Das várias competências que serão atribuídas à DSES, Sou Chio Fai destaca a garantia da qualidade dos cursos de ensino superior. “Esta direcção de serviços tem por objectivo acompanhar o desenvolvimento desta lei e a sua grande atribuição é garantir a qualidade dos cursos de ensino superior. Em relação ao desenvolvimento do ensino superior e a cooperação com o exterior, esta matéria é muito importante”, disse o coordenador do GAES, na conferência de imprensa do Conselho Executivo.

A DSES será também responsável por colaborar na avaliação do desempenho das instituições de ensino superior, prestar apoio técnico e administrativo através da definição e divulgação de critérios de verificação de habilitações académicas do ensino superior e promover e apoiar a mobilidade dos estudantes das instituições do ensino superior, entre outras.