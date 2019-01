DST prepara “actividades de grande escala” em Portugal

Na apresentação do plano de trabalho para o turismo em 2019, a DST adiantou que está a preparar “actividades de grande escala” em Lisboa e no Porto para o próximo mês de Março. “Espero que seja um espectáculo grande”, disse Helena de Senna Fernandes, que avançou ainda que espera concluir as obras do novo museu do Grande Prémio até 20 de Dezembro.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) está a preparar “actividades de grande escala” em Lisboa e no Porto, adiantou a directora dos Serviços de Turismo (DST). Na conferência de imprensa para fazer o balanço dos trabalhos no sector do turismo do ano passado e para divulgar o plano para 2019, que se realizou ontem, foi ainda dito que este ano vai ser criado um banco de megadados em parceria com a Alibaba e que está previsto que o museu do Grande Prémio esteja concluído antes de 20 de Dezembro. No ano passado, Macau recebeu 35,8 milhões de visitantes e Helena de Senna Fernandes prevê agora que este número aumente entre 5 a 6% em 2019.

Sobre as actividades que a DST está a planear para o próximo mês de Março em Lisboa e no Porto, Helena de Senna Fernandes disse apenas que está a ser pensada “uma grande mostra de Macau em espaço público”. “Vamos ter uma acção de grande escala em Março, em Lisboa e no Porto. Está ainda em fase de decidir os elementos, temos um número de elementos já identificados e agora falta a concretização”, referiu, acrescentando que Macau vai continuar a participar na Bolsa de Turismo de Lisboa. Contudo, a directora da DST não quis adiantar mais detalhes, dizendo que os pormenores ainda estão a ser ultimados. “Mas espero que seja um espectáculo grande”, com “exibições e actuações” por parte do Instituto Cultural, acabou por dizer.

Para este ano, a DST tem previstos quatro pontos-chave no desenvolvimento do turismo: O aprofundamento da construção da “Cidade Criativa de Gastronomia”; participação na construção do turismo na Grande Baía e na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”; desenvolvimento do “turismo inteligente” e conclusão do museu do Grande Prémio.

No primeiro ponto, a DST diz querer apoiar a indústria local de restauração, reforçar a herança da comida típica macaense, continuar a adicionar elementos gastronómicos aos eventos de grande escala e organizar actividades turísticas nos principais mercados emissores de turistas, por exemplo. No que toca à participação na Grande Baía e na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, os serviços de turismo querem tornar Macau numa base de formação para o turismo da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, e também realizar um estudo para avaliar o comportamento dos visitantes, a fim de definir estratégias de promoção mais eficazes em articulação com a entrada em funcionamento da nova ponte. Para o turismo inteligente, vai lançar-se uma nova página electrónica para a promoção turística, vai iniciar-se um trabalho de recolha e divulgação de dados para, em colaboração com a Alibaba, criar um banco de megadados do turismo, e vai realizar-se uma monitorização em tempo real nos pontos de maior fluxo de pessoas.

Sobre o museu do Grande Prémio, Helena de Senna Fernandes disse esperar que as obras estejam concluídas antes do dia 20 de Dezembro, dia do estabelecimento da RAEM. “Estamos a acelerar as obras para as concluir até ao final do ano, antes de 20 de Dezembro podem terminar as obras”, referiu. Segundo Ricky Hoi, subdirector da DST, “além das obras, precisamos de equipamentos porque o espaço é agora seis vezes maior”. “Devemos introduzir elementos mais avançados, mas ainda estamos a estudar que tipo de equipamentos podemos introduzir”, acrescentou.

Depois de anunciar que Macau alcançara os 35,8 milhões de visitantes em 2018, Helena de Senna Fernandes disse ontem que esperam que o número de visitantes aumente entre 5 a 6% em 2019.