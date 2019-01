Deputados incomodados com presença de membro do CCAC em reunião de comissão

Membros da 3ª Comissão Permanente da AL questionaram a presença de um dos adjuntos do comissário do CCAC na reunião de ontem. Em análise estava a proposta de lei sobre o “regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana”.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Os deputados questionaram ontem a presença de um dos adjuntos do comissário do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) na reunião da terceira Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). A comissão reuniu-se para analisar a proposta de lei sobre o “regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana”.

“Primeiro abordamos a questão da presença do senhor adjunto do comissário do CCAC ou seja a apresentação desta proposta de lei feita pelo senhor adjunto do comissário do CCAC. Alguns membros da comissão questionaram sobre a função dos representantes do CCAC, porque acharam estranho, porque é que o adjunto do comissário fez uma apresentação, uma explicação sobre a proposta de lei nesta reunião”, começou por explicar Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL.

A reunião de ontem contou com a presença de representantes do Governo, da secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, assim como de deputados, que não fazem parte desta comissão, como o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Chui Sai Cheong, explicou Vong Hin Fai.

O presidente da comissão adiantou que o Governo explicou que, de acordo com a Lei Orgânica do CCAC, este organismo tem esta competência de emitir ou formular sugestões, dando como exemplo a presença da entidade nas reuniões de análise da lei eleitoral para o Chefe do Executivo, publicada em Dezembro de 2018. Neste caso, os representantes do CCAC faziam parte da equipa de trabalho de análise da lei eleitoral.

O presidente da 3ª Comissão Permanente da AL frisou que esta questão “não se trata de uma opinião da comissão, mas sim de alguns deputados, porque estão com receio”. Em resposta aos jornalistas, Vong Hin Fai adiantou que a comissão, tratando-se de uma equipa de trabalho de elaboração de leis do Governo, os deputados acham que os elementos do CCAC “não podem ter esta competência até este limite”. Mas que, para o Governo, esta discussão é “um trabalho de equipa, que conta com o adjunto do comissário e que este está a fazer uma apresentação sobre esta proposta de lei, então só está a trabalhar como membro de uma equipa de trabalho”, disse.

O deputado que preside à comissão deu a entender que não tem memória de quantas vezes o CCAC participou da discussão de propostas de lei, para além da lei eleitoral, referindo-se apenas a 2005 por altura da elaboração da Lei da Protecção de Dados Pessoais. Nessa altura, “segundo as informações dos nossos colegas também houve participação do CCAC, que também apresentou pareceres, agora se me perguntar quais são as outras leis que contaram com a presença ou participação dos representantes do CCAC só posso dizer esta lei eleitoral, mas não se afasta a possibilidade de os representantes do CCAC participarem nos trabalhos legislativos da elaboração de outras leis”, afirmou o deputado.

Sobre a proposta de lei em si, os deputados apontaram que sobre a matéria da construção quase nada se encontra regulamentado no articulado da proposta de lei, ao que o Governo respondeu que “esta é matéria para ser regulamentada pelo regime de construção da área privada”, previsto no Regulamento Geral da Construção Urbana, pelo que o Governo “não vai introduzir alterações” no diploma.

Os membros da comissão manifestaram novamente preocupação com a falta de definição de “renovação urbana”, respondendo o Governo que esta matéria vai ser regulamentada através de um outro diploma legal. A possibilidade da matéria do futuro diploma poder vir a ser regulamentada por um conjunto de leis avulsas foi também posta em causa pelos deputados, que quiseram saber o ponto de situação da sua elaboração, ao que o Governo afirmou não ter ainda esse trabalho em mãos.

A comissão mostrou-se preocupada ainda com a definição de entidade responsável pela renovação urbana, prevista no artigo quatro. Entretanto, já é conhecido que a entidade responsável pela renovação urbana vai ser criada através de um regulamento administrativo, não vai ser um serviço público, mas sim uma empresa com capital totalmente detido pelo Governo.