Deputados e Governo concordam com carreira especial para assistentes sociais, fora da proposta de lei

Os membros da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) e o Governo estão de acordo quanto à criação de uma carreira especial para assistentes sociais na função pública. Deste modo, o código de ética profissional a ser elaborado pelo Conselho Profissional dos Assistentes Sociais aplicar-se-ia também a estes profissionais que trabalham no sector público, a par dos que são empregados por entidades privadas. O problema, explicou Chan Chak Mo, presidente desta comissão, é que esta carreira especial não consta na proposta de lei em análise, aprovada na generalidade há mais de um ano, o que irá criar uma situação de “uma profissão, dois regimes”.

“Actualmente não está nada escrito [na proposta de lei] sobre uma carreira especial [para assistentes sociais]. No regime jurídico também não há carreira de assistente social, mas esperamos que vá haver uma carreira especial para os assistentes sociais”, disse Chan Chak Mo, explicando que quando estes profissionais ingressam na função pública são contratados como técnicos superiores. “Nós esperamos que, [no futuro], seja uma profissão, um regime. Nós aceitamos uma profissão, dois regimes no período transitório. A presidente do Instituto de Acção Social também acha que deve ser uma profissão, um regime, porque ambos fazem o mesmo”, afirmou o deputado.

A forma como está elaborada a proposta de lei, aprovada na generalidade em Novembro de 2017, irá resultar numa situação de “uma profissão, dois regimes”. Isto é, os assistentes sociais do Governo deverão reger-se pelo regime da função pública, enquanto que àqueles que forem contratados por entidades privadas será aplicado o código de ética profissional, a ser elaborado pelo Conselho Profissional dos Assistentes Sociais. Este documento aplicar-se-ia também aos assistentes sociais da função pública se, na Administração, fosse criada uma carreira especial para estes profissionais. C.V.N.