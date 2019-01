Trabalhos do IC não foram prejudicados pelas mudanças na direcção, assegura Mok Ian Ian

A presidente do Instituto Cultural (IC) garante que as mudanças na direcção do organismo dos últimos dois anos não puseram em causa os trabalhos da instituição. Ontem, o IC ficou a conhecer um novo vice-presidente, Chan Kai Chon, que substituiu Ieong Chi Kin.

Chan Kai Chon tomou ontem posse como vice-presidente do Instituto Cultural (IC), passando a ser o responsável pela área museológica, das indústrias culturais e criativas e educação artística. Chan, que até aqui era director do Museu de Arte de Macau (MAM), substituiu Ieong Chi Kin que ficou na vice-presidência do IC por menos de dois anos. Questionada quanto às várias mudanças na direcção do organismo nos últimos anos, Mok Ian Ian, que foi a quarta presidente do IC no espaço de um ano, assegurou que os trabalhos do instituto não foram prejudicados.

“Para muitas pessoas, a cultura tem uma definição diferente, mas, para mim, a cultura revela o passado e o presente, como também se vai encaminhar para o futuro, e é o resultado dos trabalhos colaborativos de todos, do passado para o futuro”, disse ontem Chan Kai Chon, no discurso da tomada de posse. O novo vice-presidente do IC terá sob a sua tutela os museus, as indústrias culturais e criativas e a educação artística. Por escolher está ainda o nome de quem o irá suceder na direcção do MAM, cargo que ocupava desde 2017. Como o PONTO FINAL avançou na edição de ontem, Dora Lei, responsável pela educação artística do MAM, foi escolhida como directora interina.

Chan Kai Chon é licenciado em Economia pela Universidade de Jinan, mestre em Letras pela Universidade Normal de Nanjing e doutorado em Belas Artes pela Academia Central de Belas Artes. O novo vice-presidente do IC ingressou na função pública ainda durante o tempo da administração portuguesa, chegando a ocupar o cargo de chefe da Divisão de Extensão Educativa da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, entre 1994 e 2003. Desde 2017, Chan era o director do MAM.

Questionada sobre as mudanças na direcção do instituto nos últimos dois anos, Mok Ian Ian garantiu que os trabalhos do organismo não foram prejudicados. “Podem ver que temos dedicado muito trabalho ao longo do ano sem qualquer suspensão ou paragem. Podemos ver que os trabalhos do IC têm vindo a continuar”, disse a dirigente que, quando tomou posse, se tornou na quarta presidente do IC no espaço de um ano.

Sobre Ieong Chi Kin, que pediu escusa do cargo no início do ano, completando menos de dois anos como vice-presidente, Mok Ian Ian disse que “ele é muito dedicado” e adiantou que pediu rescisão do contrato “por razões pessoais, nomeadamente de saúde”. O antigo vice-presidente do IC havia tomado posse na mesma altura que Leung Hio Ming, ex-presidente do organismo que acabou por pedir a demissão, juntamente com o seu vice Chan Peng Fai, na sequência de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção que revelou perto de 100 contratações ilegais levadas a cabo pelo organismo.

A Leung Hio Ming seguiu-se na presidência do IC Cecília Tse, mas apenas por um mês, tendo pedido escusa do cargo por motivos de saúde. Até agora, Mok Ian Ian é quem mais tempo se tem mantido como presidente do IC desde Guilherme Ung Vai Meng, que deixou a presidência do organismo no início de 2017, após sete anos a liderá-lo.