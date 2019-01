Teatro de papel e de sombras para ver nos últimos dias do Festival Fringe

Com estreia amanhã, quinta-feira, “The Icebook”, do Reino Unido, consiste num teatro em papel recortado, que ganha vida com os efeitos de luz de imagens projectadas num palco em miniatura. O mimo francês Edi Rudo regressa a Macau para colaborar com Chan Lai Nei, num espectáculo no próximo sábado, nas Oficinas Navais. Para ver nos últimos dias do Festival Fringe.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A 18ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau termina no próximo domingo, dia 27 de Janeiro, mas até lá a programação prossegue com espectáculos interactivos, teatro, dança e instalações artísticas. Com estreia amanhã, “The Icebook”, de Davy e Kristin McGuire, do Reino Unido, consiste num teatro em papel recortado, que ganha forma com efeitos de luz. Num palco em miniatura projectam-se imagens, que dão vida ao cenário da história inspirada nos contos “A Rainha da Neve” e “A Donzela de Gelo”, de Hans Christian Andersen. Nesta fábula silenciosa, uma misteriosa princesa atrai um menino para o seu mundo mágico, para que ele aqueça o seu coração de gelo.

O espectáculo multimédia, descrito como “um microfilme que salta do papel”, e o “primeiro livro pop-up do mundo em vídeo-mapping”, arranca já amanhã, quinta-feira, no estúdio Ngai Chon 505 Studio 1. O ‘show’, de 17 minutos, prossegue, a várias horas, na sexta-feira, na Sala Multimédia da Casa de Educação de Vida Sadia, no sábado, no Centro de Actividades Polivalentes do Lago, Sala de Conferência Multiusos, e no domingo na Livraria Portuguesa. A entrada custa 50 patacas.

O mimo francês Edi Rudo regressa a Macau para colaborar com Chan Lai Nei, discípulo do mestre de palhaços francês Philippe Gaulier, num espectáculo, nas Oficinas Navais, em apenas duas sessões, às 11 horas e às 14h30 de sábado, dia 26 de Janeiro. Em “Magia de Luz e Sombra” a dupla cria um animado mundo poético e absurdo, usando luzes para fazer sombras e figuras com as mãos. Neste espectáculo, com bilhetes a 80 patacas, que acumula mímica e magia, “os artistas irão interagir com o público e guiá-lo através de uma sucessão de cenas fantásticas relacionadas com a amizade e com a solidão”, descreve a comunicação do Fringe.

Banda da Casa de Portugal em concerto

Às 16 horas de sábado, na Praça em frente ao Templo de Pak Tai, a banda da Casa de Portugal em Macau, composta por Tomás Ramos de Deus, Miguel Andrade, Luís Bento, Paulo Pereira e Ivan Pineda, junta-se a músicos convidados para apresentarem canções tradicionais portuguesas e contemporâneas, temas da Disney e músicas originais da autoria da banda da CPM incluídas no álbum infantil “Castelos no Ar”.

Enquanto que o Supermercado Tai Fung acolhe a peça de teatro “A Short Time Escape”, de Lei Sam I, na sexta-feira e sábado, a diferentes horas, o Edifício do Antigo Tribunal acolhe nos mesmos dias, às 20 horas, a peça de teatro “Bæd Time”, da companhia de Taiwan Myan Myan Studio. O sofrimento causado às vítimas de ‘bullying’ é o tema do trabalho da companhia de Taiwan, enquanto que as necessidades mais ou menos frívolas, em diferentes fases na vida, é o tópico de uma viagem pelas prateleiras do supermercado de Lei Sam I.

Sábado, dia 26 de Janeiro é ó último dia para acompanhar “100 Horas”, na Rotunda de Carlos da Maia, ou Praça dos Três Candeeiros. Na produção da Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra, com conceito e interpretação de Jenny Mok, a artista passa cinco dias a construir uma casa na Rotunda de Carlos da Maia, onde acampa, vive e conversa com as pessoas daquele bairro, fazendo ao mesmo tempo, um diário online da sua experiência. No último dia, sábado, a artista irá demolir a casa, pretendendo, deste modo, analisar questões que se prendem com a criação e destruição levadas a cabo pela humanidade.

No terraço da Ponte 9, onde ficam as instalações do CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo, permanece a instalação e exposição de retratos de pessoas e das suas histórias em papel de arroz num ambiente urbano. A instalação “Janelas Efémeras – Arte Urbana nos Terraços” junta o trabalho do artista de rua Barlo e participantes de todas as idades na criação de ilustrações em papel de arroz, colocadas no terraço da Ponte 9, no Porto Interior. A obra conta com a curadoria de Filipa Simões e a coordenação técnica de Hermana Heong. Sábado é também a última oportunidade para ver a peça de teatro “Sê meu velho amigo”, da “Dream Theater Association”, na Casa de Lou Kau, sob a direcção de Jason Mok. A interpretação é em cantonês.

O festival Fringe remata no domingo com um encontro de intercâmbio com organizadores de festivais de todo o mundo. Este ano foram convidados Andy Beecroft, director de mercados do Adelaide Fringe Festival, na Austrália, Hu Yin, fundador do Yinzi Theater de Chongqing e Jongseok Kim, director artístico do Seoul Street Arts Festival. O Fringe também convida para o intercâmbio bailarinos locais, como Stella Ho, directora artística de Stella & Artists, Popeye Hong, fundador e director artístico da companhia Four Dimension Spatial, e a bailarina Tracy Wong. A participação, gratuita, neste encontro está limitada a 50 pessoas.