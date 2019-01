Suspeito de fogo posto fica em prisão preventiva, PJ procura mais suspeitos

Um homem oriundo de Hong Kong, suspeito de fogo posto num parque de estacionamento de um complexo habitacional da Taipa, foi detido e vai ficar a aguardar a investigação em prisão preventiva. A Polícia Judiciária (PJ) diz estar à procura de mais suspeitos, não revelando mais detalhes.

Segundo informa um comunicado divulgado ontem pelo Ministério Público (MP), um homem de Hong Kong ficou em prisão preventiva por fogo posto. Além do incêndio, que resultou em danos em várias viaturas, o homem é suspeito do crime de ofensa à integridade física do segurança que estava no local. Segundo o comunicado do MP, o homem é suspeito de ter cometido os crimes de incêndio e explosões, ofensa simples à integridade física, consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

Ao PONTO FINAL, a PJ confirmou que as autoridades estão à procura de outros suspeitos e que este homem alega ter sido pago para levar a cabo o incêndio. A PJ não adiantou mais pormenores, com a justificação de que o caso se encontra agora em investigação. De acordo com o MP, nos termos das disposições legais, aos crimes em questão podem ser aplicadas a pena de prisão por um período máximo de 1 a 10 anos, ou a pena de multa.

“Tendo em conta a natureza e a gravidade dos crimes, que em particular ameaçam a segurança pública, e uma vez que os outros arguidos ainda não foram interceptados, no intuito de impedir o possível perigo da sua fuga, o Juiz de Instrução Criminal, aceitando a promoção da Delegada do Procurador, ordenou a aplicação ao arguido da medida de coacção de prisão preventiva”, lê-se no comunicado do MP. As diligências da investigação vão agora ser levadas a cabo pelo MP. A.V.