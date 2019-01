Queixas sobre alegada burla envolvendo Isabel Chiang ultrapassam as 50

O número de queixosos relativos à alegada burla que envolve a imobiliária Fomento Kou Fu, propriedade de Isabel Chiang, subiu para os 51 e o valor total perdido pelos lesados é agora de 227 milhões de dólares de Hong Kong, adiantou a Polícia Judiciária ao PONTO FINAL. Ontem, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural, garantiu que não houve apoio por parte do Governo ao festival ligado à suspeita.

No mais recente balanço, a Polícia Judiciária (PJ) informou que o número de queixosos no caso das alegadas burlas em empréstimos solicitados por Isabel Chiang em nome da imobiliária Fomento Kou Fu subiu para 51. O montante envolvido no esquema subiu para 227 milhões de dólares de Hong Kong. Ao PONTO FINAL, a PJ adiantou que, até à passada segunda-feira, recebeu 51 queixas. Destas, 49 foram apresentadas por residentes de Macau, uma por uma pessoa proveniente de Hong Kong e uma outra do interior da China. O montante total emprestado à imobiliária e agora reclamado pelos queixosos é de 227 milhões de dólares de Hong Kong. Na passada segunda-feira, a PJ tinha confirmado que estava à procura de uma mulher de apelido Chiang e que esta era a única a ser investigada até ao momento. Isabel Chiang está acusada de burla. A PJ negou-se a dar mais detalhes sobre o caso, alegando que a investigação está ainda a decorrer.

Este caso foi tornado público no passado fim-de-semana pelo canal em língua chinesa da Rádio Macau, que dava conta de que o ex-deputado e actual cônsul honorário da Guiné-Bissau em Macau, Chan Meng Kam, era um dos lesados, tendo emprestado a Isabel Chiang cerca de 96 milhões de patacas. Depois de ter concedido o empréstimo, Chan Meng Kam deixou de conseguir contactar com a empresária e descobriu que os dois imóveis que tinham sido dados pela suspeita como garantia estavam hipotecados ao banco. De acordo com a rádio chinesa, Isabel Chiang pedia empréstimos em nome da agência imobiliária Fomento Predial Kou Fu, prometendo às vítimas altas taxas de juro.

Também ontem, à margem da tomada de posse do novo vice-presidente do Instituto Cultural (IC), Chan Kai Chon, a presidente do instituto, Mok Ian Ian, afirmou que o Governo não concedeu qualquer apoio ao Festival da Travessa do Armazém Velho, organizado no passado mês de Outubro por uma associação ligada a Isabel Chiang. Recorde-se que Isabel Chiang também é accionista principal da empresa Number 81, dona de 12 lojas na zona da Rua dos Ervanários, tendo como objectivo desenvolver um bairro criativo na área. Estes 12 imóveis foram comprados pela Number 81 em 2015 por 100 milhões de patacas.

Esta segunda-feira, o deputado Sulu Sou remeteu ao Executivo uma interpelação escrita onde questionava as ajudas dadas à organização do festival. “O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura diz não conhecer a organização envolvida e que não lhes foi concedido nenhum apoio financeiro. Mas o Governo ajudou no evento com o encerramento das estradas e dando apoio pessoal das autoridades. O Governo não concorda que, antes de prestar apoio a qualquer evento comercial, tem a responsabilidade de investigar a organização primeiro?”, questionava o deputado na altura.