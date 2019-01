“Microgreens”: Um workshop que quer ensinar a pôr mais saúde no prato

Como forma de ultrapassar as condicionantes de Macau e, ao mesmo tempo, fazer crescer vegetais com 40 vezes mais nutrientes, o workshop “Microgreens” tem como objectivo explicar como fazer crescer este tipo de verduras dentro de casa. “Queremos ensinar às pessoas o ‘go back to basics’”, explica Guilherme Martins, responsável pelo workshop.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O que são ‘microgreens’ ou microvegetais? São plantas normais, mas com uma concentração de nutrientes muito mais densa do que uma planta normal. “Um ‘microgreen’ é, basicamente, uma planta normal, só que nós fazemos a colheita numa fase por volta de dez a 15 dias, que é quando a planta tem o máximo de nutrientes”, explicou ao PONTO FINAL Guilherme Martins. Neste workshop, que se vai realizar no próximo domingo no restaurante Bella Taipa, o objectivo é aprender a plantar este tipo de vegetais em casa, com agricultura urbana.

O evento é organizado pela ManaVida, empresa de Guilherme Martins. “Trabalhei como arquitecto em Macau durante vários anos, mas ao longo dos anos fui-me apercebendo que tinha uma outra paixão, que eram as verduras”, conta, acrescentando que começou a cultivar aquilo que comia devido à falta de alimentos orgânicos em Macau. Actualmente é proprietário, em conjunto com a mulher, da empresa ManaVida. “Temos três componentes: a componente social, a componente do fitness e a do ‘environment’”, refere. Este workshop “insere-se na componente de ‘environment’ e serve para trazer um certo ‘awareness’ à comunidade local”.

“Um ‘microgreen’ é basicamente uma planta normal, só que nós fazemos a colheita numa fase por volta de dez a 15 dias, que é quando a planta tem o máximo de nutrientes. Os nossos projectos envolvem sempre fazer algo que seja bom para o nosso corpo, para o nosso templo. E os ‘microgreens’ estão altamente equipados em termos de nutrientes. Um ‘microgreen’ tem 40 vezes mais nutrientes que as plantas normais. Os nutrientes estão todos concentrados na planta durante esta fase”, sublinha Guilherme Martins. Os benefícios para a saúde são vários: “Ajuda-nos a limpar melhor o fígado, a ter mais oxigénio no sangue, ajuda as pessoas que possam ter anemia, e às pessoas que têm cancro ajuda no tratamento”. “Um copinho de erva de trigo, entre 25 a 30 ml, equivale a mais de um quilo de vegetais verdes”, exemplifica.

Neste workshop, Guilherme Martins vai ensinar a plantar e a fazer crescer girassol, erva de trigo, ervilhas, rabanetes, lentilhas e cenouras, por exemplo. Fazer crescer estes ‘microgreens’ dentro de casa implica um controlo das temperaturas, da humidade, da ventilação e da luz, indica o responsável. “Para se fazer o ‘urban farming’ tem de se ter algum conhecimento de engenharia ou de arquitectura”, diz. “Imagine que acontece uma catástrofe, que fecham as fronteiras, Macau tem pouco que se produza. Comida orgânica em Macau é cara, produz-se pouco e ensinando às pessoas a fazer isto na casa delas, elas podem tirar o proveito de todos estes factos”, justifica Guilherme Martins. “Estar em contacto com a terra também é terapêutico e nós queremos ensinar às pessoas o ‘go back to basics’”, destaca.

“Antes era impossível fazer crescer uma planta em casa que não morresse. Depois comecei a estudar cada vez mais e comecei a perceber como as coisas funcionavam. Agora quero dar à comunidade de volta”, confessa. O workshop acontece no domingo, dia 27 de Janeiro, entre as 15 e as 17 horas, custa 600 patacas por pessoa, está limitado a 20 vagas e inclui um buffet vegetariano.