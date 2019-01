Ka I testa favoritismo do Benfica no arranque da Liga de Elite

A Liga de Elite arranca hoje e logo com um jogo grande que irá colocar frente-a-frente o Benfica de Macau e o Ka I. As ‘águias’ perderam vários jogadores influentes e vão ter pela frente uma equipa também com muitas caras novas, orientadas por Josecler, um dos treinadores mais experientes do território, que promete dar luta aos actuais campeões.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

As emoções da primeira divisão do futebol local estão de regresso e com um teste que promete ser difícil para o campeão Benfica de Macau, que irá medir forças com o tradicionalmente difícil Ka I, equipa que se sagrou campeã pela última vez em 2012.

Longe dos fulgores de outros tempos, o Ka I conta com um dos treinadores mais experimentes do território, o brasileiro Josecler, que promete criar bastantes dificuldades ao adversário na partida de hoje. “Se fizermos a nossa parte, não errar em momentos cruciais, acredito que podemos fazer um bom jogo. Por mais que o Benfica se tenha reestruturado, o Benfica é o Benfica, vai querer ganhar o jogo. É um jogo de cautela e de estudar o adversário, vai ser 50-50 para cada lado, com algum favoritismo para o Benfica, mas vamos tentar fazer o possível nas condições que o Ka I tem”, disse Josecler ao PONTO FINAL.

O treinador do Ka I perdeu a sua principal figura, o avançado William Gomes, melhor marcador no ano passado, lembrando o “desafio grande” que terá pela frente para formar a equipa. Apesar de considerar que a sua formação está uns furos abaixo em relação a outras no que concerne à luta pelo título, Josecler promete lutar pelos três pontos a cada jornada, apontando aos quatro primeiros lugares da tabela classificativa. “Vou tentar dar o meu melhor para chegar nos primeiros quatro, mas brigar pelo título é muito complicado. Tem equipas com condições para investir forte, e essas sim são candidatas ao título. O que posso garantir é que vou dar o meu melhor e ver o que dá no final”, concluiu o treinador brasileiro.

Do lado do Benfica de Macau, Alison Brito espera que a equipa entre com o pé direito e consiga uma vitória, se possível com uma boa exibição. “O importante são os três pontos e tentar jogar bem, mas é sempre complicado porque há muitas caras novas e o entrosamento não é o melhor. As equipas do Josecler são sempre batalhadoras e é sempre complicado, calhou o Ka I [na estreia], vamos dar o nosso melhor para tentar os três pontos”, disse o avançado ao PONTO FINAL.

Alison Brito desvaloriza que a equipa esteja mais fraca, apesar da saída de vários jogadores importantes, recordando que as ‘águias’ são campeãs há cinco temporadas consecutivas. “Este ano houve uma reestruturação, mas todos os anos dizem que o Benfica está fraco, mas no final é sempre campeão. Perdemos jogadores nucleares, mas acho que o Benfica continua forte e vai lutar pelo título até ao final do campeonato”, frisou.

A orientar a equipa estará Cuco, que passa a acumular as funções de treinador-jogador. “O Cuco já está no Benfica há muitos anos e conhece aquilo melhor que ninguém, já fui treinado por ele na Bolinha e fomos campeões. Os que vieram têm tido uma adaptação fácil, e do que conheço do Cuco ele vai exigir que dêem o melhor pelo Benfica”, prosseguiu.

A partida entre o Benfica de Macau e o Ka I está agendada para as 21 horas, no Campo do Canídromo, depois do duelo entre o Sporting de Macau e o Hang Sai, às 19 horas, marcando o arranque oficial de mais uma temporada da Liga de Elite.