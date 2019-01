IC retoma intenção de classificar Fábrica de Panchões Iec Long

Mok Ian Ian reavivou a ideia de classificar a Fábrica de Panchões Iec Long, cujo terreno foi recentemente recuperado pelo Governo. A presidente do Instituto Cultural garante que os imóveis construídos no local não oferecem perigo de degradação, mas, antes de se avançar com o procedimento de classificação, há que esclarecer a questão da propriedade do lote.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Não está excluída a proposta de classificação da Fábrica de Panchões Iec Long, cujo terreno foi recentemente alvo de uma acção de despejo pelo Governo. Em declarações aos jornalistas, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), disse ontem que serão realizados estudos com o objectivo de classificar aquele bem imóvel. Por enquanto, ainda não existe qualquer plano de desenvolvimento para aquele lugar que, diz a dirigente, não apresenta quaisquer perigos de degradação. No entanto, antes de se poder avançar com o aproveitamento e classificação da fábrica, terão ainda que ser resolvidas as questões relacionadas com a propriedade do lote.

Esta já não é a primeira vez que um presidente do IC sugere a classificação da Fábrica de Panchões Iec Long. O último foi Guilherme Ung Vai Meng, em Agosto de 2016, que chegou a apontar a conclusão deste procedimento para o final daquele ano. A intenção do então presidente do IC foi, dois meses depois, contrariada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que disse que as obras de reparação e preservação da fábrica só iriam arrancar depois de terminado o processo judicial então em curso.

Ontem, Mok Ian Ian recuperou esta ideia. “O IC vai fazer um estudo, nomeadamente, virado para a classificação deste bem imóvel”, anunciou ontem a dirigente, em declarações aos jornalistas, à margem da tomada de posse do novo vice-presidente do IC. “Sabemos que a propriedade da fábrica ainda não está clara, por isso ainda não temos um plano de desenvolvimento e não há ainda perigos de degradação ou ruínas. Agora ainda existe uma série de questões por resolver, nomeadamente o proprietário do terreno”, explicou.

O terreno da Fábrica de Panchões Iec Long foi recentemente alvo de uma acção de despejo para desocupar e recuperar aquele lote, localizado na Taipa, cuja caducidade da concessão havia sido anteriormente declarada. Este espaço chegou a ser alvo de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) por ter estado no centro de uma permuta de terrenos entre o Governo e a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía de Nossa Senhora da Esperança. Em Julho de 2016, o CCAC declarou a anulação desta permuta, por ter concluído que o Executivo cedeu terrenos para receber outros que, veio-se a saber, já lhe pertenciam. Mais recentemente, em Maio de 2017, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes notificou os ocupantes do terreno, exigindo-lhes que o desocupassem. Terminado o prazo de desocupação voluntário, um grupo de trabalho interdepartamental realizou a acção de despejo na semana passada.