Coutinho quer medidas urgentes para acabar com plástico descartável

Numa interpelação escrita, o deputado José Pereira Coutinho criticou a inacção do Governo no que diz respeito a políticas para acabar com o plástico descartável na cidade, questionando que medidas serão aplicadas de forma urgente para resolver este problema. Apresentando os exemplos da Alemanha e Japão, o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) pede soluções que sejam adoptadas pelos departamentos governamentais e pelas concessionárias.

“Tendo em conta que, em Macau, praticamente nada está a ser efectuado no tocante à redução do uso de plásticos no consumo doméstico, que medidas vão ser adoptadas com urgência, no sentido de reduzir o uso de sacos de plástico nas compras, garrafas de água de plástico, palhinhas, utensílios descartáveis, caixas de esferovite para comidas, cotonetes, talheres, pratos, agitadores de bebida e que devem ser substituídos por matérias-primas mais sustentáveis?”, questiona o deputado.

Como exemplos a seguir, José Pereira Coutinho apresenta a Alemanha e o Japão. O país europeu, diz o deputado, é “líder mundial em tecnologias e políticas de reaproveitamento de resíduos sólidos”. Desde 2005, continua o legislador, “é proibida a remessa de lixo doméstico e industrial sem tratamento, quer para os aterros, quer para as incineradoras, diminuindo drasticamente o volume de lixo doméstico e industrial”. Já no Japão, vigora desde 1970 a Lei de Gestão de Resíduos que regulamenta e controla toda a cadeia de produção e destino final do lixo, com base no conceito de “reduzir, reciclar, reaproveitar”, pode ler-se na interpelação.

“O investimento em alta tecnologia incentiva a colecta selectiva e a reciclagem, permitindo o importante reaproveitamento dos materiais”, defende o deputado. “Por exemplo, no Japão existem fábricas especificamente destinadas à desmontagem de electrodomésticos, computadores e peças electrónicas, com separação manual de plástico e metais”, exemplifica.

José Pereira Coutinho questiona ainda que medidas serão adoptadas pelos serviços públicos, entidades autónomas e concessionárias, para que estes dêem o exemplo, através da interdição do uso de copos para café e água e de utensílios de refeição descartáveis e utilização de produtos biodegradáveis. Por outro lado, o deputado pergunta se vão ser apresentadas medidas legislativas para proibir a importação e comercialização de produtos de plástico descartáveis e lançadas campanhas de sensibilização, definindo uma estratégia global para a redução gradual da utilização do plástico. C.V.N.