Casas da Coronel Mesquita abrem-se ao público para celebrar duas décadas de RAEM

As casas da Avenida Coronel Mesquita vão abrir-se ao público ao longo deste ano no âmbito das comemorações do 20º aniversário do estabelecimento da RAEM. Isto mesmo anunciou ontem Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), à margem da tomada de posse do novo vice-presidente do organismo. “Este ano celebra-se o 20º aniversário do estabelecimento da RAEM, pelo que vamos abrir ao público, de forma faseada, as casas da Avenida Coronel Mesquita”, revelou. “Quanto ao pedido de utilização desses espaços, este é um ponto que estamos a ponderar se será através de associações ou mesmo abrindo ao público, pelo que ainda vamos ver como desenvolver aquela área”, acrescentou a dirigente.

Mok Ian Ian revelou ainda um plano piloto para dar resposta à falta de espaços para as associações culturais. “Com os recursos que temos em mãos, vamos disponibilizar 10 espaços para fazer uma série de actividades culturais como performances”, explicou, dando como exemplos as Oficinas Navais e o Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau. “Este é um projecto piloto de cedência de espaços para responder às necessidades da falta de espaços para actuações performativas e culturais”, disse a presidente do IC.

Quanto às obras do Centro Cultural e Museu de Arte, Mok Ian Ian assegurou que estas “não vão afectar muito o público”. “As obras de remodelação vão ser para fazer um upgrade dos edifícios, tanto no interior como no exterior, pelo que isto não vai afectar muito o público”, afirmou a dirigente. Estas obras foram a justificação avançada pelo organismo à Assembleia Legislativa para explicar, em parte, o aumento orçamental de 170 milhões de patacas deste ano, para um total de 1,02 mil milhões, custando ao erário público 130 milhões. C.V.N.